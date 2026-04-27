三社電機製作所<6882.T>が反落している。前週末２４日の取引終了後に、集計中の２６年３月期連結業績について、最終利益が従来予想の８億４０００万円から３億８１００万円（前の期比２４．１％減）へ下振れ、増益予想から一転して減益着地したようだと発表したことが嫌気されている。



半導体事業の固定資産に関して減損損失を計上したほか、海外子会社に関する固定資産についても減損処理を行ったことが要因。なお、売上高は半導体事業で中国での販売が伸びなかったことに加えて、電源機器事業で幅広い用途での小型組み込み型電源の需要が伸びず２７７億円から２６６億５１００万円（同４．８％増）へ下振れたが、経費削減効果で営業利益は１２億円から１３億８６００万円（同２９．２％増）へ上振れて着地したようだ。



出所：MINKABU PRESS