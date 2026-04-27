「悲報だ」「悪夢が現実に」日本と対戦するオランダ代表に大激震！英名門の23歳MFが大怪我でW杯欠場決定に蘭メディアは衝撃…本人は沈痛「人生は残酷」
サッカー界に悲しいニュースが飛び込んできた。
北中米ワールドカップで日本代表と対戦するオランダ代表のMFシャビ・シモンズ（トッテナム）が、４月25日のウォルバーハンプトン戦で右膝前十字靭帯断裂の重傷を負い、今シーズンの残り試合とワールドカップを欠場することになった。
一報を伝えた英紙『The Guardian』によれば、全治は８か月の見込みという。
23歳のアタッカーは、自身の公式SNSにこう投稿した。
「人生は残酷だと言うけれど、今日はまさにそんな気分だ。僕のシーズンは突然終わってしまい、今はただそれを受け止めようとしているところだ。正直、心が張り裂けそうだ。何もかも理解できない。僕が望んでいたのはチームのために戦うことだけだったのに、ワールドカップとともに、その機会まで奪われてしまった」
母国オランダのメディア『Voetbal Primeur』は、「悪夢が現実となった」「オランダ代表にとって悲報だ」と報じた。
「シモンズは、所属クラブのトッテナムのウォルバーハンプトン戦で、試合開始からわずか１時間強で、担架でピッチから運び出された。早い段階から長期離脱の懸念が持ち上がっていたが、その最悪のシナリオが現実のものとなってしまった」
オランダ代表はもちろん、まさかの残留争いを強いられている名門トッテナムにとっても大打撃だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
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一報を伝えた英紙『The Guardian』によれば、全治は８か月の見込みという。
23歳のアタッカーは、自身の公式SNSにこう投稿した。
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「シモンズは、所属クラブのトッテナムのウォルバーハンプトン戦で、試合開始からわずか１時間強で、担架でピッチから運び出された。早い段階から長期離脱の懸念が持ち上がっていたが、その最悪のシナリオが現実のものとなってしまった」
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