27日11時現在の日経平均株価は前週末比833.65円（1.40％）高の6万549.83円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は888、値下がりは621、変わらずは59と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはファナック <6954>で、日経平均を162.75円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が144.82円、東エレク <8035>が142.80円、ファストリ <9983>が127.12円、ＳＢＧ <9984>が78.84円と続く。



マイナス寄与度は118.06円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、野村総研 <4307>が18.44円、三菱商 <8058>が11.26円、アステラス <4503>が9.64円、ローム <6963>が9.12円と続いている。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、非鉄金属、機械、ガラス・土石と続く。値下がり上位には海運、医薬品、鉱業が並んでいる。



※11時0分2秒時点



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