山洋電気 <6516> [東証Ｐ] が4月27日午前(11:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比53.6％増の86.6億円に伸び、27年3月期も前期比38.6％増の120億円に拡大を見込み、4期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



同時に、前期の年間配当を136.67円→170円(前の期は1→3の株式分割前で165円)に増額し、今期は170円とし、前期の株式分割を考慮した実質配当は64.5％増配とする方針とした。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比77.5％増の29億円に拡大したが、売上営業利益率は前年同期の11.6％→11.4％に低下した。



株探ニュース