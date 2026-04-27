2026年4月26日、香港メディア・香港01は、仏ファッションブランド「ルメール（Lemaire）」が広告写真の「辮髪（べんぱつ）とハサミ」の演出をめぐり中国侮辱と批判を浴び、謝罪声明を発表したと報じた。

記事は、問題となったのがフレグランスオブジェのシリーズ「Objets Senteur」の広告写真で、手編みの麻細工が長い辮髪に酷似した形で配置され、その傍らにハサミが置かれていたと紹介。別の写真では辮髪のような編み物が長袖シャツの背中側に垂れ下がる形で写されたほか、モデルが背後で手にしている構図のものもあったと伝えた。

そして、長い編み物とハサミの組み合わせが清朝末期の辮髪切除の歴史を想起させるとの指摘が中国本土のネットユーザーの間で広がり、歴史的シンボルの不適切な使用ではないかとの見方が強まったと説明。「この服装と造形は一目で清朝の辮髪を連想させる」「フランス人は満州族から切り落とされた辮髪をファッションアイテムにしているのか」「ブランドの中国文化への挑発に憤りを感じる」といった声が相次いだとしている。

記事は、ルメールの公式SNSに不満のコメントが大量に押し寄せたため、ルメール側が一時、全投稿のコメント欄を閉鎖する対応を取ったものの、騒動の沈静化には至らなかったと紹介。ルメールが26日に公式アカウントで、手編みの麻による作品であることをアピールするための広告写真だったと釈明した上で「今回の器物と映像表現が引き起こした疑念、不快感、困惑に対し、心よりお詫び申し上げる」とする謝罪声明を発表したと伝えた。

また、ルメールが声明の中で「今回の発表と表現の過程で、異なる文化的背景の下で生じうる認識の差や感受性への配慮が十分ではなかった」と認め、「グローバルで多文化な受け手を持つブランドとして、創作表現においてより責任感をもって慎重になるべきだと痛感している」と異文化への配慮不足を反省する姿勢を示したことも併せて紹介した。（編集・翻訳/川尻）

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