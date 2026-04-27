◇プロ野球セ・リーグ 巨人4-1DeNA（4月26日、横浜スタジアム）

積極的な走塁でチャンスを広げるなど、2連勝した巨人の阿部慎之助監督。平山功太選手や小濱佑斗選手、そして浦田俊輔選手など、若手選手の活躍に「（起用に）応えてくれているので、使い続けています。これを継続できるように頑張ってほしいなと思います」と語りました。

キャベッジ選手の2日連続の盗塁や、犠牲フライでの全ランナー進塁。失敗もありましたが、積極的な走塁への姿勢に阿部監督は「亀井（善行）コーチがミーティングとかで徹底していることがいま、できている。失敗を恐れないで続けていってほしいなと思います」と選手の背中を押しました。

また、この日、6回1失点という好投を見せ、白星を挙げた先発の井上温大投手については「きょうはいい意味で力が抜けて、いい投球ができていたのかなと感じた。最後はじぶんでしっかり抑えて帰ってきたので、よかったんじゃないですか」と評価しました。

この後、チームは1日休養日を挟んで、9連戦。“元気はつらつ”なヤングジャイアンツが躍動する姿をみせることができるか、注目です。