読売新聞社が公表する日本株の株価指数「読売３３３」。

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株アナリストである小松弘和氏が、毎週月曜に、前週を振り返りながら、読売３３３の値動きを解説します。構成銘柄の動向も詳しく紹介し、日本株市場の「今」が分かります。

先週の読売３３３

読売３３３は週間で１・８％安。日経平均は２・１％高、ＴＯＰＩＸは１・２％安となった。

米国でナスダックの史上最高値更新基調が続いたことから、ＡＩ関連を中心に大型グロース株に対する注目度が一段と高まった。ソフトバンクグループ（９９８４）が週間で３２％高と急騰しており、この銘柄が強いと上がりやすい日経平均は、史上最高値を更新して一時節目の６万円を上回った。ただ、ＡＩ関連しか買えないような雰囲気が醸成されたことから、売りに押される銘柄は多かった。日経平均以外の指数はほぼ下落した。

読売３３３は下落し、３指数の中で最もパフォーマンスが悪かった。個別の週間騰落を見ると、読売３３３だけでなく日経平均の構成銘柄でも下落銘柄の方が多かった。「等ウェート型」の読売３３３は、多くの銘柄が下落した流れを受けて軟調に推移した。大型株の一角が非常に強かった一方で中小型株は弱さが目立った週でもあり、中型株を比較的手厚く組み入れている読売３３３は、ＴＯＰＩＸと比べても下げの度合いが大きくなった。

個別株の動向は？

イビデン（４０６２）が週間で３割を超える上昇。ハイテク株高の流れに乗った上に、主要顧客である米インテルが好決算を発表したことで、恩恵を受けるとの見方から騰勢を強めた。ソフトバンクＧ（９９８４）が急騰して日経平均の上昇に大きく貢献。ＡＩ関連以外では、三菱重工業（７０１１）や日本製鋼所（５６３１）など防衛関連の動きが良かった。

一方、本決算の発表日を遅らせると発表した第一三共（４５６８）が急落。原油価格が大きく下落する場面があったことから、出光興産（５０１９）やコスモエネルギーＨＤ（５０２１）など石油卸株が大きく売られた。

個別銘柄紹介

カカクコム（２３７１）

レストラン予約サービスの「食べログ」、購買比較サイトの「価格．ｃｏｍ」、求人情報の一括検索サービス「求人ボックス」を展開する。スウェーデンの投資会社が同社の買収を検討しているとの観測が伝わったことから、２３日の取引時間中に株価が急騰。この日にストップ高となり、週間でも２８．２％高と大きく水準を切り上げた。時価総額は約５５００億円。

ルネサスエレクトロニクス（６７２３）

日立・三菱電機・ＮＥＣの半導体部門が統合して誕生。車載向けの半導体に強みを持つ。株式市場で半導体株の物色が活況となる中、海外企業の決算などを手がかりに車載向け半導体の成長期待が高まったことで人気化した。第１四半期決算に対する反応は売りとなったものの、週間では２桁の上昇率となった。時価総額は約５兆８８００億円。

読売３３３とは

「読売３３３」は、読売売新聞社が公表する新たな株価指数。最大の特徴は、３３３銘柄をすべて同じ比率（約０・３％）で組み入れる「等ウェート型」という算出方法で、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティングが算出実務を担っている。国内のすべての上場株式の中から、売買代金と浮動株時価総額によって銘柄選定が行われている。年４回ウェート調整を行い、毎年１回、１１月の最終金曜日に銘柄入れ替えを実施する。

小松 弘和（こまつ・ひろかず）

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「株式会社ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株情報部アナリスト。証券会社、生命保険会社勤務のほか、マネーサイトでの株式分析経験などがあり、金融全般に精通している。

※本資料は、株式会社ＤＺＨフィナンシャルリサーチ（以下、当社）が信頼できると判断した各種データ、公開情報に基づいて作成しておりますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。ここに示したすべての内容は、当社で入手しえた資料に基づく現時点での判断を示しているに過ぎません。本資料の利用に際しては、ご自身でリスク等についてご判断くださいますようお願い申し上げます。本資料で記載・掲載している数値および材料などは、会社発表資料のほか各証券取引所、弊社提携先などのデータに基づき作成したものです。