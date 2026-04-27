SNSで「これからも朔と共に全力で戦ってまいります」

女子ゴルフの渋野日向子（サントリー）が26日、自身のインスタグラムを更新。愛犬の死を報告した。「寂しいけど、寂しすぎるけど、これからも朔（さく）と共に全力で戦ってまいります」と伝えた。

渋野は「いつもどんな時もご声援本当にありがとうございます。今日は少し私の家族のお話を」と始め、「私の大切な家族、大好きな朔が少し前に旅立ちました あまりにも突然すぎて、今でも全く受け止めきれていません」と写真とともに投稿した。

シェパードで、2月1日が6歳の誕生日だった。「帰ったらしっぽふりふりして待ってくれてた朔が帰ってもいないって思うと悲しすぎてつらすぎて現実から逃げたくなります」と心境をつづった。

「ありがたいことに朔を皆さんに知ってもらえてヘッドカバーやヤーデージブックカバーやちっちゃい朔やいろんなグッズを作っていただいたので自分の周りには朔がいっぱい！ 寂しいけど、寂しすぎるけど、これからも朔と共に全力で戦ってまいります 頑張ろうな朔！ 生まれてきてくれて、渋野家にきてくれて本当にありがとう 大好きだよ」と追悼した。

愛犬家として知られる渋野。米ツアーから帰国し、岡山の実家で過ごす際には愛犬と戯れる事を取材でも度々語っていた。



（THE ANSWER編集部）