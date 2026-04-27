地域課題から広がる発想！ 東和薬品「第7回 未来と健康のための高校生ビジネスアイデアコンテスト」

記事ポイント 東和薬品が全国の高校生を対象にしたビジネスアイデアコンテストを開催応募期間は2026年7月1日(水)13:00から8月19日(水)17:00までファイナル審査会は2026年11月1日(日)に東京駅直結の丸ビルホールで実施 東和薬品が全国の高校生を対象にしたビジネスアイデアコンテストを開催応募期間は2026年7月1日(水)13:00から8月19日(水)17:00までファイナル審査会は2026年11月1日(日)に東京駅直結の丸ビルホールで実施

東和薬品が、全国の高校生を対象にした「第7回 未来と健康のための高校生ビジネスアイデアコンテスト」を開催。

地域社会の課題を見つけ、人々が笑顔で生活を続けられる未来へつなげるビジネスアイデアを募集します。

スローガンは「その気付きが、未来を変える。」です。

東和薬品「第7回 未来と健康のための高校生ビジネスアイデアコンテスト」





コンテスト名：第7回 未来と健康のための高校生ビジネスアイデアコンテスト応募期間：2026年7月1日(水)13:00〜8月19日(水)17:00対象：日本全国の高校在学生、日本全国の高等専門学校在学生(1〜3年生のみ)応募単位：3人以下のチームまたは個人書類選考：2026年8月〜9月ファイナル審査会：2026年11月1日(日)ファイナル審査会会場：丸ビルホール(東京都千代田区丸の内・東京駅直結)特設サイト：

「第7回 未来と健康のための高校生ビジネスアイデアコンテスト」は、未来を担う高校生から新鮮なアイデアを募集する企画。

それぞれの地域社会にある課題へ目を向け、解決につながるビジネスアイデアを形にする機会です。

応募者は指定の企画書ひな形を使い、アイデアの背景や内容をまとめて提出します。

応募資格

対象：日本全国の高校在学生

対象：日本全国の高等専門学校在学生(1〜3年生のみ)

応募単位：3人以下のチームまたは個人

応募できるのは、日本全国の高校在学生と高等専門学校在学生(1〜3年生のみ)。

3人以下のチーム、または個人で参加できます。

身近な場所で感じた困りごとや、日々の暮らしの中で生まれた気付きが出発点になる内容です。

応募方法

提出物：指定の企画書ひな形(Word形式)

提出形式：PDF形式での提出も可能

ひな形配布場所：特設サイト、エントリーフォーム入力後にログイン可能なマイページ

応募には、指定の企画書ひな形を使用。

Word形式のひな形で制作し、PDF形式で提出することもできます。

ひな形は特設サイトのほか、エントリーフォーム入力後にログインできるマイページからもダウンロード可能です。

審査スケジュール

書類選考：2026年8月〜9月

書類審査通過連絡：2026年9月上旬、チーム代表者へメールで連絡

フォロー面談：オンラインで実施予定

ファイナル審査会：2026年11月1日(日)

書類選考は2026年8月から9月に実施。

9月上旬に、書類審査を通過したチームの代表者へメールで連絡されます。

通過チームには、資料作りのアドバイスやプレゼンの仕方をサポートするフォロー面談も予定されています。

ファイナル審査会

開催日：2026年11月1日(日)

会場：丸ビルホール

所在地：東京都千代田区丸の内

アクセス：東京駅直結

審査内容：プレゼン審査、質疑応答

ファイナル審査会の会場は、東京都千代田区丸の内の丸ビルホール。

東京駅直結の場所で、プレゼン審査と質疑応答が行われます。

自分たちで見つけた地域課題を、言葉と資料で伝える最終審査です。

東和薬品は、コア事業であるジェネリック医薬品事業に加え、健康関連事業にも取り組む企業。

「健康寿命の延伸」に貢献し、地域社会に必要とされる企業を目指しています。

高校生の視点から未来と健康を考える、社会参加の入り口となる企画。

東和薬品「第7回 未来と健康のための高校生ビジネスアイデアコンテスト」の紹介でした。

よくある質問

Q. 応募期間はいつですか？

A. 2026年7月1日(水)13:00から8月19日(水)17:00までです。

Q. 誰が応募できますか？

A. 日本全国の高校在学生と、日本全国の高等専門学校在学生(1〜3年生のみ)が対象です。

Q. チームで応募できますか？

A. 3人以下のチーム、または個人で応募できます。

Q. ファイナル審査会はどこで行われますか？

A. 2026年11月1日(日)に、東京駅直結の丸ビルホールで行われます。

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