ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル近鉄ユニバーサル・シティにて「初夏グルメフェア 〜HOT&COOL〜」を開催。

出来たての “HOTグルメ” と爽やかな “COOLメニュー” が、レストラン「イーポック」に勢ぞろいします☆

ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「イーポック」初夏グルメフェア 〜HOT&COOL〜

料金(ソフトドリンク含む)：大人（中学生以上）6,000円(税込)／小学生2,500円(税込)／4歳〜小学生未満 1,000円(税込)／3歳以下無料、アルコール飲み放題（2時間制）2,000円(税込)

期間：2026年5月7日（木）〜7月17日（金）

時間：17:30〜21:30（最終入店 21:00）

予約・問い合わせ：レストラン「イーポック」TEL.06-6465-6030（10:00〜21:00）

ホテル近鉄ユニバーサル・シティのレストラン「イーポック」にて、出来たての “HOTグルメ” と爽やかな “COOLメニュー”を楽しめる「初夏グルメフェア 〜HOT&COOL〜」を開催。

ライブキッチンでは、サクサクの衣で揚げた「串カツ」や彩り豊かな「にぎり寿司・巻き寿司」など、多彩な和メニューが用意されます。

さらに、人気の「国産牛肉の鉄板焼き」をはじめスペアリブのBBQソースやチキングリルなど、食べ応えのある肉料理も豊富に揃うブッフェです☆

ブッフェコーナーには、初夏に嬉しい爽やかな味わいのメニューもラインナップ。

「かつおのたたき 香味野菜と柚子胡麻風味」や「グリル野菜とあさりのパスタ 柑橘風味」といった、季節感ある料理が展開されます。

ほかにも、さっぱりとした「韓国風冷麺」など、暑い季節にも食べやすい料理が取り揃えられます。

食後はフルーツを添えた「ワッフル」をはじめマンゴーやパインを使ったケーキ、見た目もかわいらしい「アニマルもなか」など、お子さんにも楽しめるメニューもラインナップ。

出来たての “HOTグルメ” と爽やかな “COOLメニュー” が一度に楽しめる、初夏ならではのブッフェフェアです☆

初夏グルメフェア 〜HOT&COOL〜

にぎり寿司・巻き寿司

メニュー例：国産牛肉の鉄板焼き／串カツ／にぎり寿司／巻き寿司／豚肉のハーブパン粉焼き／チキングリル イチジクコンフィ添え／スペアリブBBQソース／グリル野菜とあさりのパスタ 柑橘風味／ペンネアマトリチャーナ／ホットポテトサラダ／かつおのたたき 香味野菜と柚子胡麻風味／韓国風冷麺／ワッフル フルーツ添え／パインとマンゴーのケーキ／フルーツロールケーキ／抹茶ティラミスと白玉あずき／アニマルもなか／ソフトクリーム／パンケーキ など

和食コーナーでは、イーポック初登場となる「巻き寿司」と「にぎり寿司」がラインナップ。

巻き寿司は、まぐろとたくあんのシャキシャキ食感が楽しい「とろたく」と、サーモンとアボカドのハーモニーが楽しめる「アボカドサーモン」の2種類が用意されます。

にぎり寿司はマグロ・ぶり・いかに加え、「えびマヨ軍艦」の4種が堪能できるのも嬉しいポイント。

あおさの風味が広がる、赤出汁とともに味わうことができるメニューです。

串カツ各種

さらに、ライブキッチンでは大阪名物「串カツ」を揚げたてで提供。

ベーコンを巻いたアスパラガスの串カツ「アスパラベーコン」や、ふっくらとした甘みの「キス」、定番の「えび」や「レンコン」「オクラ」などが用意されます。

ソースをたっぷりつけて、揚げたてならではのサクサク食感が楽しめるコーナーです☆

ホットポテトサラダ

HOTコーナーのおすすめは、温かいポテトを使った新感覚「ホットポテトサラダ」

ほくほくのポテトに、好みのトッピングを自由に組み合わせ、オリジナルのポテトサラダを作ることができます。

トッピングには、クラッシュエッグやベーコン、ピクルスにしば漬け、明太子などをラインナップ。

ソースは、定番の「マヨネーズ」と、にんにくの香りがアクセントの「ガーリックバターソース」の2種類から選べます。

好みに合わせたカスタマイズで、自分だけの味わいが楽しめます☆

デザートコーナーには、「ワッフル フルーツ添え」が登場。

香ばしく焼き上げたワッフルに、フルーツや生クリームを添えて仕上げた一皿は、見た目にも華やかなデザートタイムを演出します！

アニマルもなか

また、初登場の「アニマルもなか」は、可愛らしい動物型のもなかにソフトクリームをサンド。

あずきやブルーベリー、マンゴーなど、好きなトッピングを加えて楽しめるスイーツです。

見た目も楽しく、自分だけのオリジナルデザートを作れます☆

アツアツの出来たてと、ひんやり爽やかなメニューを堪能するグルメフェア。

ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「イーポック」の「初夏グルメフェア 〜HOT&COOL〜」は、2026年5月7日から7月17日まで開催です☆

※写真はすべてイメージです

※メニューや日時は予告なく変更する場合があります

※食物アレルギーをお持ちの方は、予め係にお申し出ください

ホテル近鉄ユニバーサル・シティは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

TM and © 2026 Sesame Workshop

Universal elements and all related indicia TM & © 2026 Universal Studios. All rights reserved.

CR26-1830

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post アツアツとひんやりを堪能するブッフェ！ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「イーポック」初夏グルメフェア 〜HOT&COOL〜 appeared first on Dtimes.