アツアツとひんやりを堪能するブッフェ！ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「イーポック」初夏グルメフェア 〜HOT&COOL〜
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル近鉄ユニバーサル・シティにて「初夏グルメフェア 〜HOT&COOL〜」を開催。
出来たての “HOTグルメ” と爽やかな “COOLメニュー” が、レストラン「イーポック」に勢ぞろいします☆
ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「イーポック」初夏グルメフェア 〜HOT&COOL〜
料金(ソフトドリンク含む)：大人（中学生以上）6,000円(税込)／小学生2,500円(税込)／4歳〜小学生未満 1,000円(税込)／3歳以下無料、アルコール飲み放題（2時間制）2,000円(税込)
期間：2026年5月7日（木）〜7月17日（金）
時間：17:30〜21:30（最終入店 21:00）
予約・問い合わせ：レストラン「イーポック」TEL.06-6465-6030（10:00〜21:00）
ホテル近鉄ユニバーサル・シティのレストラン「イーポック」にて、出来たての “HOTグルメ” と爽やかな “COOLメニュー”を楽しめる「初夏グルメフェア 〜HOT&COOL〜」を開催。
ライブキッチンでは、サクサクの衣で揚げた「串カツ」や彩り豊かな「にぎり寿司・巻き寿司」など、多彩な和メニューが用意されます。
さらに、人気の「国産牛肉の鉄板焼き」をはじめスペアリブのBBQソースやチキングリルなど、食べ応えのある肉料理も豊富に揃うブッフェです☆
ブッフェコーナーには、初夏に嬉しい爽やかな味わいのメニューもラインナップ。
「かつおのたたき 香味野菜と柚子胡麻風味」や「グリル野菜とあさりのパスタ 柑橘風味」といった、季節感ある料理が展開されます。
ほかにも、さっぱりとした「韓国風冷麺」など、暑い季節にも食べやすい料理が取り揃えられます。
食後はフルーツを添えた「ワッフル」をはじめマンゴーやパインを使ったケーキ、見た目もかわいらしい「アニマルもなか」など、お子さんにも楽しめるメニューもラインナップ。
出来たての “HOTグルメ” と爽やかな “COOLメニュー” が一度に楽しめる、初夏ならではのブッフェフェアです☆
初夏グルメフェア 〜HOT&COOL〜
にぎり寿司・巻き寿司
メニュー例：国産牛肉の鉄板焼き／串カツ／にぎり寿司／巻き寿司／豚肉のハーブパン粉焼き／チキングリル イチジクコンフィ添え／スペアリブBBQソース／グリル野菜とあさりのパスタ 柑橘風味／ペンネアマトリチャーナ／ホットポテトサラダ／かつおのたたき 香味野菜と柚子胡麻風味／韓国風冷麺／ワッフル フルーツ添え／パインとマンゴーのケーキ／フルーツロールケーキ／抹茶ティラミスと白玉あずき／アニマルもなか／ソフトクリーム／パンケーキ など
和食コーナーでは、イーポック初登場となる「巻き寿司」と「にぎり寿司」がラインナップ。
巻き寿司は、まぐろとたくあんのシャキシャキ食感が楽しい「とろたく」と、サーモンとアボカドのハーモニーが楽しめる「アボカドサーモン」の2種類が用意されます。
にぎり寿司はマグロ・ぶり・いかに加え、「えびマヨ軍艦」の4種が堪能できるのも嬉しいポイント。
あおさの風味が広がる、赤出汁とともに味わうことができるメニューです。
串カツ各種
さらに、ライブキッチンでは大阪名物「串カツ」を揚げたてで提供。
ベーコンを巻いたアスパラガスの串カツ「アスパラベーコン」や、ふっくらとした甘みの「キス」、定番の「えび」や「レンコン」「オクラ」などが用意されます。
ソースをたっぷりつけて、揚げたてならではのサクサク食感が楽しめるコーナーです☆
ホットポテトサラダ
HOTコーナーのおすすめは、温かいポテトを使った新感覚「ホットポテトサラダ」
ほくほくのポテトに、好みのトッピングを自由に組み合わせ、オリジナルのポテトサラダを作ることができます。
トッピングには、クラッシュエッグやベーコン、ピクルスにしば漬け、明太子などをラインナップ。
ソースは、定番の「マヨネーズ」と、にんにくの香りがアクセントの「ガーリックバターソース」の2種類から選べます。
好みに合わせたカスタマイズで、自分だけの味わいが楽しめます☆
デザートコーナーには、「ワッフル フルーツ添え」が登場。
香ばしく焼き上げたワッフルに、フルーツや生クリームを添えて仕上げた一皿は、見た目にも華やかなデザートタイムを演出します！
アニマルもなか
また、初登場の「アニマルもなか」は、可愛らしい動物型のもなかにソフトクリームをサンド。
あずきやブルーベリー、マンゴーなど、好きなトッピングを加えて楽しめるスイーツです。
見た目も楽しく、自分だけのオリジナルデザートを作れます☆
アツアツの出来たてと、ひんやり爽やかなメニューを堪能するグルメフェア。
ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「イーポック」の「初夏グルメフェア 〜HOT&COOL〜」は、2026年5月7日から7月17日まで開催です☆
※写真はすべてイメージです
※メニューや日時は予告なく変更する場合があります
※食物アレルギーをお持ちの方は、予め係にお申し出ください
ホテル近鉄ユニバーサル・シティは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。
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