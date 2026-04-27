【ワシントン＝阿部真司】米ホワイトハウス記者会主催の夕食会会場のホテルで２５日に発生した銃撃事件を巡り、米メディアは２６日、拘束された容疑者の男（３１）の犯行声明を一斉に報じた。

トランプ政権への強い不満を示し、政権幹部を「最高位から順に」標的にすると記していた。トランプ大統領も標的だったとみられ、捜査当局は詳しい動機解明を進める。

男はカリフォルニア州トーランス在住の教師兼ビデオゲーム開発者のコール・アレン容疑者。会場に押し入ろうとして発砲し、拘束された。トランプ氏を含む政権幹部にけがはなかった。２７日に連邦地裁で罪状認否の手続きが行われる。

米紙ニューヨーク・ポストは２６日、アレン容疑者が犯行の１０分前に家族へ送ったとするメッセージの全文を報じた。それによると、容疑者は自身を「友好的な連邦の暗殺者」と名乗り、トランプ政権の幹部について、「最高位から順に標的」にするとしていた。トランプ氏を直接名指ししていないが、トッド・ブランチ司法長官代行は米ＮＢＣニュースのインタビューで、標的にはトランプ氏も含まれていたとの見方を示した。

声明では、政権幹部以外の参加者は標的ではないとする一方、夕食会の参加者は自ら出席することを選択した「共犯者」だとして、攻撃も辞さない考えを示していた。

また、米軍によるカリブ海での麻薬密輸船への攻撃などを念頭に「この政権が行ってきたことを考えると、怒りがこみ上げてくる」として、トランプ政権を批判していた。

トランプ氏は２６日、米ＣＢＳニュースの番組で犯行を改めて非難し、アレン容疑者について「過激化していた。かなり病んでいた」と語った。

ＣＢＳによると、アレン容疑者は会場のあるホテルに犯行前日の２４日に宿泊客として訪れていた。ショットガンや拳銃、複数の刃物を所持していたとされる。

犯行声明では会場周辺の警備態勢について、自身が複数の武器を所持しながらホテルに入館できたとして、「安全対策が全くない」と述べ、警備が手薄だったと指摘した。