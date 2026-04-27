日本最速を競うスーパーフォーミュラ中継の番組内で、“ミスターGT”の異名をとる大物レーサーが愛車として所有する希少名車と、並々ならぬこだわりがファンの間で大きな反響を呼んでいる。

【映像】市場価値1000万円超の希少名車＆最新愛車（実際の様子）

第3戦オートポリスは、あいにくの悪天候により決勝レースが中止となったが、現地からの中継後に「ピット裏トーク」が展開された。そこで現在4台の愛車を所有しているという脇阪氏が“一番のお気に入り”として挙げたのが、トヨタが誇る名車「A80型スープラ」だ。脇阪氏が所有するのは2002年式の最終モデルで、限定車のカタログ仕様そのままの「ピカピカ」な状態を維持している。現在の市場推定価格は約1000万円とも言われる希少な一台だが、脇阪氏はこの車を「フルオリジナル」で維持することに強いこだわりを持っている。

その背景には、自身のレーシングキャリアを支えてくれた車への深い感謝がある。かつて「エッソ ウルトラフロー スープラ」を駆り全日本GT選手権（現スーパーGT）で栄光を勝ち取った脇阪氏は、「車のおかげで今の自分がある。車に対して恩返しをしたことがあるか？」という恩師の言葉を受け、この1台を購入したという。購入の際には、先輩レーサーの織戸学氏から「買っちゃえ」と背中を押されたという秘話も明かされた。

維持へのこだわりは凄まじく、破れていたシートを直す際には、当時レカロ社と共同でル・マンカラーのシートを製作した職人を自ら訪ね、中身を再生。さらに、すでに市販されていないブリヂストン ポテンザの純正指定タイヤをメーカーに相談して特別に用意してもらうなど、徹底的に「当時の乗り味」の再現を追求している。この情熱には、当時のテストドライバーからも「当時の乗り味そのままだ」とお墨付きをもらうほどだ。

番組では、現在最も頻繁に乗っているという「ランドクルーザー 300」も披露された。父親を含めると累計6台、脇阪氏自身だけでも4台目という筋金入りの「ランクル一家」だという愛車は、精悍なマットブラックのプロテクションフィルムが施されている。これは単なるドレスアップではなく、傷がついても自己修復されるという機能性を重視したもので、ランクル本来の使い道を追求する脇阪氏らしい選択となっている。

脇阪氏の熱い車愛に対し、視聴者からは「フルどノーマルて貴重よね」「ワイルドスピードの影響デカいよなぁ」「すごいこだわりよう」といった驚きと共感の声が相次いだ。脇阪氏は最後に、「車を移動の手段だけではなく、操る楽しさを今の若い子たちにも知ってほしい。それがレースの見方を変えることにも繋がる」と、モータースポーツの未来へ向けた熱いメッセージを送り、番組を締めくくった。（ABEMA『スーパーフォーミュラ2026』／(C)JRP）