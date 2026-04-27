前日楽天との2連戦を連勝し、3カード連続勝ち越しを決めた西武。今季ここまで日曜日は4勝1分けと負けなし。その要因には先発の平良海馬投手が挙げられます。

日曜の5試合すべてに登板し、すべて6イニング以上投げ自責点3以内のクオリティ スタート（QS）を達成。今季初先発のロッテ戦でプロ初完封を記録すると、2度目の登板では12奪三振。

そしてきのうの26日楽天戦でも好投。0−0で迎えた7回1アウト2、3塁のピンチもギアチェンジ。楽天6番マッカスカー選手を155.1キロのストレートで三振。7番太田光選手をスライダーで三振を奪いピンチを脱しました。後半になっても150キロ後半の球速を武器に、今季はここまで12球団最多の37イニングを投げ失点は3（自責2）。防御率0.49、奪三振36もリーグトップを記録しています。

楽天戦降板後には「狙って三振を取ることもできましたし、いい形でアウトを重ねることもできていたので、そこについてもよかったと思います。次の登板に向けて、しっかりと調整していきます」とコメント。次回登板でも快投が期待されます。

【平良海馬投手の今季試合成績】◆3/29 ロッテ9回 119球 被安打5 奪三振5 失点0◆4/5 楽天8回 116球 被安打2 奪三振12 失点1(自責0)◆4/12 ロッテ7回 118球 被安打5 奪三振6 失点0◆4/19 日本ハム6回 85球 被安打4 奪三振3 失点2(自責2)◆4/26 楽天7回 116球 被安打2 奪三振10 失点0