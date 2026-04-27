【西武】日曜は平良海馬にお任せ “防御率0.49＆QS率100%” イニング数も12球団トップと抜群の安定感
前日楽天との2連戦を連勝し、3カード連続勝ち越しを決めた西武。今季ここまで日曜日は4勝1分けと負けなし。その要因には先発の平良海馬投手が挙げられます。
日曜の5試合すべてに登板し、すべて6イニング以上投げ自責点3以内のクオリティ スタート（QS）を達成。今季初先発のロッテ戦でプロ初完封を記録すると、2度目の登板では12奪三振。
そしてきのうの26日楽天戦でも好投。0−0で迎えた7回1アウト2、3塁のピンチもギアチェンジ。楽天6番マッカスカー選手を155.1キロのストレートで三振。7番太田光選手をスライダーで三振を奪いピンチを脱しました。後半になっても150キロ後半の球速を武器に、今季はここまで12球団最多の37イニングを投げ失点は3（自責2）。防御率0.49、奪三振36もリーグトップを記録しています。
楽天戦降板後には「狙って三振を取ることもできましたし、いい形でアウトを重ねることもできていたので、そこについてもよかったと思います。次の登板に向けて、しっかりと調整していきます」とコメント。次回登板でも快投が期待されます。【平良海馬投手の今季試合成績】
◆3/29 ロッテ
9回 119球 被安打5 奪三振5 失点0
◆4/5 楽天
8回 116球 被安打2 奪三振12 失点1(自責0)
◆4/12 ロッテ
7回 118球 被安打5 奪三振6 失点0
◆4/19 日本ハム
6回 85球 被安打4 奪三振3 失点2(自責2)
◆4/26 楽天
7回 116球 被安打2 奪三振10 失点0