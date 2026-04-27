卓球の世界選手権団体戦（２８日〜５月１０日）日本代表が２７日、開催地の英国・ロンドンに向けて出発した。男子シングルスの世界ランク３位のエース・張本智和（トヨタ自動車）が出国前の羽田空港で取材に応じ「団体戦で金メダルを狙えるチームなので、ワクワクしています」と胸を高鳴らせた。日本男子は１９６９年大会以来、５７年ぶりの世界一を目指す。

張本が自信を口にする理由の１つに、１９歳の松島輝空（そら、木下グループ）の成長がある。「１年ちょっと前までは４つ（学年が）離れているので、かわいい後輩だったけど、今ももちろんかわいいけど、卓球ではかわいげがなくなってきた（笑）」と苦笑いで明かした。普段はライバルだが、今大会ではチームメートであるだけに「本当に（存在が）大きい」と信頼。ただ、「松島には頼るけど頼りすぎない。僕はあくまで２点取りだったり、今までと同じ働きをしているからこそ（勝機がある）」と冷静に見据えた。

シングルス世界ランク８位に躍進した松島は「いい調整ができている。出る以上は金メダルを目指して、みんなで力を合わせて頑張りたいです」と言葉に力を込めた。ドイツ１部ブンデスリーガで成長した戸上隼輔（井村屋グループ）は、３番手での起用を想定し「０―２で回ってきても、１―１でも自分が取って日本に（流れを）持ってこられるように。１００周年大会で歴史に名を刻めるように頑張りたいし、自分自身は全勝でチームに貢献したいです」と気合を入れていた。