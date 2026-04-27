カンニング竹山、10年前に44歳で亡くなった“まえけん”への思い
お笑い芸人のカンニング竹山が27日、自身のXを更新。2016年4月に44歳の若さで亡くなった、前田健さんへの思いを記した。
【写真】豪華メンバーがズラリ！はなわ“まえけんさん”の思い出ショット公開
竹山は「昨日はまえけんの命日であった。私は昼酒のロケをしていた。だから一生懸命酒を呷った。親友よまた飲もう。まえけんはコーラで」とつづった。
「まえけんさん」の愛称で親しまれていた前田さんは、松浦亜弥の物まねで広く知られ、芸人だけでなく、NHK大河ドラマ『江〜姫たちの戦国〜』では結城秀康役を演じるなど俳優としても活動。振付師や映画監督などマルチに活躍していた。
【写真】豪華メンバーがズラリ！はなわ“まえけんさん”の思い出ショット公開
竹山は「昨日はまえけんの命日であった。私は昼酒のロケをしていた。だから一生懸命酒を呷った。親友よまた飲もう。まえけんはコーラで」とつづった。
「まえけんさん」の愛称で親しまれていた前田さんは、松浦亜弥の物まねで広く知られ、芸人だけでなく、NHK大河ドラマ『江〜姫たちの戦国〜』では結城秀康役を演じるなど俳優としても活動。振付師や映画監督などマルチに活躍していた。