3世代が楽しめるバーベキュー「近鉄上本町ファミリービアガ―デン」開始　えび釣りブースなども設置

Table Republic(名古屋市中村区、水谷義之社長)は4月28日から10月18日までの期間、近鉄百貨店上本町店(大阪市天王寺区、以下上本町近鉄)屋上で「近鉄上本町ファミリービアガ―デン」を営業している。

関西各所、数あるビアガーデンの中でも「ファミリー」をテーマに3世代が一緒にバーベキューの食事を楽しめるようになっており、今年は例年よりさらに縁日らしさのあるエンターテインメント性を持たせ、射的やスーパーボールすくいのほか、「えび釣り」のブースを用意した。

水谷社長は「昨年もテストで数回えび釣りをしたが、評判を受けて今年は回数を増やした。えび釣りでお子様に楽しんでもらい、釣ったえびはその場で食べることができる。楽しさと食育も兼ねたものになればと思っている」とした。

今年はメニューにプレミアムコース(税込み6500円)を追加した。※昨年のプレミアムコースは「お得コース」に変更。プレミアムコースでは通常のビュッフェコーナーの料理に加え、有料コーナーの肉と海鮮のの盛り合わせがセットになっている。また全コース有料コーナーで使用できる1500円分の金券(通常プランは500円分)がセットになっているため、プレミアムな素材を楽しむことができる。また、昨年イベント的に登場させた自社ブランドのチーズケーキや高級プリンなども今年は常設にした。

金券で購入できるプレミアムデザートコーナーも常設

水谷社長は「大阪市内で増加しているインバウンドへの売り込みは現在は行っておらず、昨年もインバウンドの構成比は5%程度だった。まずは近隣にお住まいの方、近隣ワーカーに楽しんでもらいたい。バーベキューを楽しみながら、デザートにはちょっといいものを食べて満足度の高いビアガーデンになったのではないか。期間中の売り上げ目標は1億3000万円を目指す」と話した。

【概要】

▽営業期間

４月28日〜10月18日

▽営業時間

平日は17時〜22時、土曜は正午〜22時、日祝は正午〜21時(フードのL･Oは営業終了の1時間前、ドリンクは30分前)

▽席数

最大約700席

▽価格

通常プラン大人1人4980円(2時間制、会場内でプレミアム食材と引換可能な500円分の金券付)、お得コース5500円(2時間制、1500円分の金券付)、プレミアムコース大人1人5480円(3時間制、1500円分の金券付)、中高生980円、小学生500円、未就学児無料※プラス500円で通常30分延長可のところ、5月31日までは時間無制限で利用可