【HG 1/144 メッサーF02型【再販】】 予約開始：4月27日11時 9月 発送予定 価格：3,190円 【HG 1/144 メッサーF02型（指揮官機）【再販】】 予約開始：4月27日11時 8月 発送予定 価格：3,300円 【HG 1/144 メッサーF02型 マインレイヤー装備【再販】】 予約開始：4月27日11時 7月 発送予定 価格：3,740円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 メッサーF02型」「HG 1/144 メッサーF02型（指揮官機）」「HG 1/144 メッサーF02型 マインレイヤー装備」を7月から9月に再販する。4月27日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は「HG 1/144 メッサーF02型」が3,190円、「HG 1/144 メッサーF02型（指揮官機）」が3,300円、「HG 1/144 メッサーF02型 マインレイヤー装備」が3,740円。

今回、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」より、反地球連邦政府組織マフティーの主力MS「メッサーF02型」の3仕様のHGガンプラを、それぞれプレミアムバンダイにて再販することを発表。4月27日11時より各製品の予約受付を開始する。

「HG 1/144 メッサーF02型」

「HG 1/144 メッサーF02型（指揮官機）」

「HG 1/144 メッサーF02型 マインレイヤー装備」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS

(C)創通・サンライズ

※写真の完成品は塗装してあります。また、開発途中の試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。