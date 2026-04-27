HOMEIマグネットジェル新作登場♡気軽に楽しむPELiT miniの魅力

指先から自分らしさを楽しみたい女性に朗報♡人気セルフネイルブランド「HOMEI」から、話題のマグネットジェルがミニサイズになって登場します。気軽に試せるサイズ感と、ぺりっと剥がせる手軽さで、セルフネイルのハードルがぐっとダウン。忙しい日常の中でも、気分に合わせて指先を彩れる新しいネイル体験が始まります♪

話題のミニサイズが新登場

「PELiT mini by HOMEI(ペリットミニバイホーメイ)」は、人気シリーズ「HOMEIウィークリージェル」から誕生したミニサイズ版。

容量は5ml、価格は各880円(税込)と手に取りやすく、使い切りやすいのが魅力です。

発売は2026年4月24日(金)AM10:00よりHOMEIオンラインストア、さらに4月末頃からドン・キホーテ(一部店舗除く)にて順次販売開始予定。気軽にトレンドカラーを楽しみたい方にぴったりの新シリーズです。

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全10色のマグネットカラー展開

カラーは厳選された全10色。シルキーな輝きから奥行き感のある華やかカラーまで幅広く揃います。

PM1 Golden Flash Magnet

PM2 Lunar Flash Magnet

PM3 Violet Magnet

PM4 Milky Magnet

PM5 Ocean Magnet

PM6 Flower Pink Magnet

PM7 Swan Blue Magnet

PM8 Lavender Magnet

PM9 Lady Pink Magnet

PM10 Silky Pink Magnet

さらに「Special Top Gel」も同じく5ml・880円(税込)で展開。どのカラーも光の当たり方で表情を変え、指先に洗練された印象を与えてくれます。

簡単オフ＆初心者にも優しい設計

このシリーズ最大の魅力は、リムーバー不要で「ぺりっと」剥がせること。サンディング不要で、清潔な爪にそのまま塗布できる手軽さも嬉しいポイントです。

ラウンドブラシ採用で爪にフィットしやすく、ムラになりにくい仕様。LEDまたはUVライトで硬化し、2～3回重ね塗りで美しい仕上がりに。

マグネットスティックを使えば、奥行きのあるデザインも自由自在に楽しめます。

自分らしいネイルをもっと自由に♡

トレンド感と手軽さを両立した「PELiT mini by HOMEI」は、セルフネイルの楽しさをさらに広げてくれる存在。

普段は選ばないカラーにも気軽に挑戦できるミニサイズは、気分に合わせて使い分けたい方にもぴったりです。

忙しい日々の中でも、自分らしさを大切にしたい女性に寄り添うアイテム。指先から始まる小さなときめきを、ぜひ体感してみてください♪