【ひらがなクイズ】日本の伝統色や人気のカクテルに共通するひらがな2文字は？
言葉の奥に隠れた共通の響きを探し出す、ひらがなパズルの時間です。
今回は、歴史を感じさせる奥深い色彩、美しさを保つためのセルフケアアイテム、そして乾杯の席で親しまれる爽やかな一杯から、意外な共通点を持つ3つの言葉を選びました。雑念を払い、意識を言葉のパズルに集中させてみましょう。
□□ういろ
ふぇい□□いる
かし□□れんじ
ヒント：飲みやすいフルーティーなカクテルの名前を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「すお」を入れると、次のようになります。
すおういろ（蘇芳色）
ふぇいすおいる（フェイスオイル）
かしすおれんじ（カシスオレンジ）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、古来の美意識が宿る伝統色、現代の美容習慣を支えるアイテム、そしてリラックスタイムの定番メニューという組み合わせでした。
一見すると接点のなさそうな言葉同士でも、音のリズムとして捉え直すことで、日本語の語彙が持つ多様な広がりを新鮮に感じられたのではないでしょうか。語彙の引き出しを丁寧にあけていくことで、頭の中がすっきりと整うような感覚を味わっていただけたなら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、歴史を感じさせる奥深い色彩、美しさを保つためのセルフケアアイテム、そして乾杯の席で親しまれる爽やかな一杯から、意外な共通点を持つ3つの言葉を選びました。雑念を払い、意識を言葉のパズルに集中させてみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ういろ
ふぇい□□いる
かし□□れんじ
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正解：すお正解は「すお」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すお」を入れると、次のようになります。
すおういろ（蘇芳色）
ふぇいすおいる（フェイスオイル）
かしすおれんじ（カシスオレンジ）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、古来の美意識が宿る伝統色、現代の美容習慣を支えるアイテム、そしてリラックスタイムの定番メニューという組み合わせでした。
一見すると接点のなさそうな言葉同士でも、音のリズムとして捉え直すことで、日本語の語彙が持つ多様な広がりを新鮮に感じられたのではないでしょうか。語彙の引き出しを丁寧にあけていくことで、頭の中がすっきりと整うような感覚を味わっていただけたなら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)