久慈暁子、退院を報告！ 夫・渡邊雄太からのサプライズに“思わず涙が”。「きゃ〜もうかわいすぎる...」
元フジテレビアナウンサーの久慈暁子さんは4月25日、自身のInstagramを更新。産後、無事に退院したことを報告しました。
【写真】家族のすてきなスリーショット
久慈さんが白いレースワンピース姿で赤ちゃんを抱きながら夫と並んで笑顔を見せるショットのほか、「THANK YOU AKI WELCOME」のバルーンが飾られた部屋で家族3人が収まるカットも公開。また、白いベビー服に身を包んだ赤ちゃんの愛らしい姿や、産院のベッドで赤ちゃんを優しく抱く久慈さんの姿なども披露しています。
バルーンに関しては、「退院の日、家に帰るとサプライズでバルーンが…遠征続きで忙しい中、こんな素敵な準備をしてくれていて、思わず涙が」と、夫でバスケットボール日本代表の渡邊雄太選手からのサプライズであったことを明かしました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】家族のすてきなスリーショット
夫のサプライズに思わず涙久慈さんは「先日、無事に退院しました 初めての出産と育児で不安もたくさんありましたが、産院の皆さまがいつも優しく寄り添ってくださり、安心して過ごすことができました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです」とつづり、写真を7枚載せています。
バルーンに関しては、「退院の日、家に帰るとサプライズでバルーンが…遠征続きで忙しい中、こんな素敵な準備をしてくれていて、思わず涙が」と、夫でバスケットボール日本代表の渡邊雄太選手からのサプライズであったことを明かしました。
「お身体も大切にされてくださいね」コメントでは、「きゃ〜もうかわいすぎる...くじはんがママだなんて色々歴史を思い出すと感慨深くてなんか泣きそう」「あっこちゃん、ご出産おめでとうございます！！」「顔が隠れているけど、きっとお二人のステキなところが似ているお顔なんだろうな」「お身体も大切にされてくださいね」「雄太パパさんのめちゃくちゃ素敵な手作りサプライズ」「指が長くてパパさんに似てるのでしょうか？」と、祝福の声が多く上がっています。久慈さんの今後の投稿も楽しみですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)