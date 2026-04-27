日本と戦うオランダ代表、トッテナムMFシャビ・シモンズが怪我でW杯断念「胸が張り裂けそうだ」
トッテナムのオランダ代表MFシャビ・シモンズが26日にインスタグラム(@xavisimons)を更新し、負傷のため北中米ワールドカップへの出場が叶わなくなったことを公表した。
シモンズは25日に行ったウォルバーハンプトン戦の後半12分、右サイドゴールライン際で相手選手と競り合った際に右膝を痛めて負傷交代を余儀なくされていた。試合翌日の現地時間夜にインスタグラムを通じて、今季絶望の怪我であることを公表。加えて「チームのために戦うことだけを求めていたが、それが今僕から奪われてしまった…ワールドカップと共にだ。この夏に国を代表するということが…無くなってしまった」と綴り、W杯にも間に合わないことを示している。
今季のプレミアリーグで28試合2得点5アシストのシモンズは、オランダ代表として国際Aマッチ通算34試合の出場を記録している。北中米W杯欧州予選では6試合2得点の活躍を残し、前回大会に続くW杯メンバー入りが有力視されていた。
なおオランダはW杯で日本、チュニジア、スウェーデンと同じグループに入る。
シモンズの声明は以下の通り。
「人生は残酷なものになりうると言うが、今日まさにその通りだと感じている。シーズンが突然終わり、今はただ現実を受け止めようとしている。正直、胸が張り裂けそうだ。すべてが理解できない」
「チームのために戦うことだけを求めていたが、それが今僕から奪われてしまった…ワールドカップと共にだ。この夏に国を代表するということ…無くなってしまった。これを受け入れるには時間がかかるだろうが、最高のチームメイトでい続ける。僕らは共に戦えば必ず戦いに勝てると確信しているよ」
「信仰に導かれ、力強さや不屈の精神、信念を持って、再び復帰する日を数えながらこの道を歩んでいく。待っていてください。過程を信じよ。COYS」
シモンズは25日に行ったウォルバーハンプトン戦の後半12分、右サイドゴールライン際で相手選手と競り合った際に右膝を痛めて負傷交代を余儀なくされていた。試合翌日の現地時間夜にインスタグラムを通じて、今季絶望の怪我であることを公表。加えて「チームのために戦うことだけを求めていたが、それが今僕から奪われてしまった…ワールドカップと共にだ。この夏に国を代表するということが…無くなってしまった」と綴り、W杯にも間に合わないことを示している。
なおオランダはW杯で日本、チュニジア、スウェーデンと同じグループに入る。
シモンズの声明は以下の通り。
「人生は残酷なものになりうると言うが、今日まさにその通りだと感じている。シーズンが突然終わり、今はただ現実を受け止めようとしている。正直、胸が張り裂けそうだ。すべてが理解できない」
「チームのために戦うことだけを求めていたが、それが今僕から奪われてしまった…ワールドカップと共にだ。この夏に国を代表するということ…無くなってしまった。これを受け入れるには時間がかかるだろうが、最高のチームメイトでい続ける。僕らは共に戦えば必ず戦いに勝てると確信しているよ」
「信仰に導かれ、力強さや不屈の精神、信念を持って、再び復帰する日を数えながらこの道を歩んでいく。待っていてください。過程を信じよ。COYS」