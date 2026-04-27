日立建機<6305.T>は朝安後切り返した。前週末２４日の取引終了後、２９年３月期を最終年度とする中期経営計画（２７年３月期～）を発表した。北米事業における製品ラインアップ拡大を通じた販売シェアの向上や、中南米事業における成長基盤の構築などを進め、２９年３月期に最終利益１２００億円（今期見通しは８００億円）の達成を目指す。同時に発表した２６年３月期の連結決算は最終利益が前回予想の７８０億円から７３１億９３００万円（前の期比１０．１％減）に下振れして着地しており、寄り付きは嫌気した売りが出ていたものの、売り一巡後は中計の目標を好感した買いが優勢になっている。



同社はあわせて２７年３月期の通期業績予想を開示。売上高予想は１兆４３００億円（前期比１．７％増）、最終利益予想は８００億円（同９．３％増）とした。米国関税によるコスト増やブランド切り替えに伴う費用の発生を織り込みつつ、北米や欧州の堅調な需要を見込む。年間配当予想は中間９０円・期末１００円の合計１９０円（前期実績は１７５円）とした。



出所：MINKABU PRESS