２７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円４８銭前後と前週末の午後５時時点に比べ２０銭程度のドル安・円高で推移している。



２４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円３８銭前後と前日に比べ３０銭強のドル安・円高で取引を終えた。米国とイランの戦闘終結に向けた２回目の直接協議が開かれるとの観測から「有事のドル買い」が巻き戻され一時１５９円３１銭まで軟化した。



ただ、トランプ米大統領が２５日に和平協議に向けた交渉団の派遣を中止すると表明したことで、この日の東京市場では中東紛争の長期化懸念からドル買い・円売りが先行。時間外取引で米長期金利や米原油先物が水準を切り上げるなか、ドル円相場は午前８時５０分ごろに１５９円６０銭近辺まで上伸する場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７１６ドル前後と前週末の午後５時時点に比べて０．００３０ドル弱のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８６円８５銭前後と同２０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS