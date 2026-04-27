「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日午前１０時現在で、オリエンタルランド<4661.T>が「売り予想数上昇」で３位となっている。



２７日の東京市場でＯＬＣは冴えない動きとなっており、連日で年初来安値を更新。あす２８日に発表予定の２６年３月期通期の連結決算が警戒されているようだ。



なお、２６年３月期第３四半期決算を発表した１月２９日時点では、売上高が前の期比２．１％増の６９３３億５２００万円、営業利益が同７．０％減の１６００億円、純利が同８．７％減の１１３３億７５００万円の予想となっている。



出所：MINKABU PRESS