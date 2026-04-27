開催：2026.4.27

会場：カウフマン・スタジアム

結果：[ロイヤルズ] 11 - 9 [エンゼルス]

MLBの試合が27日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとエンゼルスが対戦した。

ロイヤルズの先発投手はセス・ルーゴ、対するエンゼルスの先発投手はリード・デトマーズで試合は開始した。

1回表、2番 マイク・トラウト 2球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでエンゼルス得点 KC 0-2 LAA

2回表、9番 アダム・フレージャー 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 KC 0-3 LAA、1番 ザカリー・ネト 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 KC 0-5 LAA、4番 ホルヘ・ソレア 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 KC 0-6 LAA

5回裏、8番 アイザック・コリンズ 8球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 1-6 LAA

6回裏、2番 ボビー・ウィットＪｒ． 2球目を打ってセンターへのツーランホームランでロイヤルズ得点 KC 3-6 LAA

7回表、6番 ジョ・アデル 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 KC 3-7 LAA

7回裏、8番 アイザック・コリンズ 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでロイヤルズ得点 KC 4-7 LAA、3番 ビンセント・パスクアンティノ 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでロイヤルズ得点 KC 5-7 LAA

9回表、さらにキャッチャーのパスボールでエンゼルス得点 KC 5-8 LAA

9回裏、4番 サルバドール・ペレス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 6-8 LAA、5番 ジャック・カグリオン 3球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでロイヤルズ得点 KC 8-8 LAA

10回表、キャッチャーのパスボールでエンゼルス得点 KC 8-9 LAA

10回裏、1番 レーン・トーマス 5球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでロイヤルズ得点 KC 11-9 LAA

試合は11対9でロイヤルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロイヤルズのルーカス・エルセグで、ここまで2勝1敗6S。負け投手はエンゼルスのジョーイ・ルケーシーで、ここまで0勝1敗0S。

ここまでロイヤルズは11勝17敗で3.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区4位。一方エンゼルスは12勝17敗で3.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-27 10:28:32 更新