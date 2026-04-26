次回サンデーPUSHスポーツは2026年5月3日（日）放送！

MC・川島明が今年メジャーリーグデビューを果たした

ブルージェイズ岡本和真の元へ！

ＭＣ：川島明（麒麟）

ゲスト：五十嵐亮太、トム・ブラウン、守屋麗奈

■芸能界イチ岡本を愛する川島明が初のメジャーリーグロケ！

今年メジャーリーグデビューを果たした、ブルージェイズの岡本和真！

これまで番組の巨人特集では、毎回岡本の直筆サイン入りユニホームを着用するほどの岡本ファンである川島が、人生初のメジャーリーグロケでカナダ・トロントへ！

しかし、現地滞在時間なんと21時間という弾丸スケジュール！！

果たして川島は岡本に会えるのか！？

■岡本と大の仲良しゲレーロJr.の手荒い祝福！？

メジャー初ヒットボールを回収するなど、岡本と大の仲良しのゲレーロJr.

そんなゲレーロJr.が、岡本のメジャー初本塁打を祝し、

試合後インタビュー中にみせた“手荒い祝福”とは？

■岡本、男前宣言の行方は！？

シーズン前のインタビューで自身のキャラクターについて聞かれ

「真面目で硬派な男前」と答え、記者を困惑させた岡本。

しかし、そのキャラクターや試合での活躍が認められ、

チームメートやファンから愛される存在に！

そして、「男前」にもある変化が！！