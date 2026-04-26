2026年5月3日（日）サンデーPUSHスポーツは…MC・川島明初のメジャーリーグ取材！ブルージェイズ岡本和真SP！
次回サンデーPUSHスポーツは2026年5月3日（日）放送！
MC・川島明が今年メジャーリーグデビューを果たした
ブルージェイズ岡本和真の元へ！
ＭＣ：川島明（麒麟）
ゲスト：五十嵐亮太、トム・ブラウン、守屋麗奈
■芸能界イチ岡本を愛する川島明が初のメジャーリーグロケ！
今年メジャーリーグデビューを果たした、ブルージェイズの岡本和真！
これまで番組の巨人特集では、毎回岡本の直筆サイン入りユニホームを着用するほどの岡本ファンである川島が、人生初のメジャーリーグロケでカナダ・トロントへ！
しかし、現地滞在時間なんと21時間という弾丸スケジュール！！
果たして川島は岡本に会えるのか！？
■岡本と大の仲良しゲレーロJr.の手荒い祝福！？
メジャー初ヒットボールを回収するなど、岡本と大の仲良しのゲレーロJr.
そんなゲレーロJr.が、岡本のメジャー初本塁打を祝し、
試合後インタビュー中にみせた“手荒い祝福”とは？
■岡本、男前宣言の行方は！？
シーズン前のインタビューで自身のキャラクターについて聞かれ
「真面目で硬派な男前」と答え、記者を困惑させた岡本。
しかし、そのキャラクターや試合での活躍が認められ、
チームメートやファンから愛される存在に！
そして、「男前」にもある変化が！！