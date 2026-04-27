日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）が２６日、放送された。

同番組は長嶋一茂と「かまいたち」の山内健司、濱家隆一の３人が意外と知られていないが「キニナルゲンバ」を訪れ、忖度（そんたく）ナシで意見をぶつけ合う新感覚リポートバラエティー番組。この日は横浜港に停泊中の豪華クルーズ船「ダイヤモンドプリンセス号」に乗船してみた。

そこで案内してくれたのは同クルーズのマーケティング＆ＰＲの横山さん。なんと前職は日本テレビで「ｎｅｗｓ ｅｖｅｒｙ．」のディレクターだったと濱家が紹介すると山内、一茂は「えええ！」とビックリ。

横山さんは「この間の１２月までディレクターをやっていまして、丸９年間『ｎｅｗｓ ｅｖｅｒｙ．』やっていました」と明かした。これに山内は「何がイヤで辞めたの？」と直球質問。

「実は１年前に『ｎｅｗｓ ｅｖｅｒｙ．』の企画でダイヤモンドプリンセスに乗って取材しまして、それがご縁で…」と転身理由を明かした横山さん。濱家が「それでいいなってなってこっちで働くことになったの？」というと一茂は「それとね、こっちの方が給料はイイっていう？」と加えると、横山さんはテレながら「ほんの少し」と指で表現して３人を笑わせた。