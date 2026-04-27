俳優・堤真一主演のＴＢＳ系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（日曜・午後９時）の第３話が２６日に放送され、世帯平均視聴率が８・５％を記録したことが２７日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

初回は９・４％でスタート。第２話は８・７％。今回は前回から０・２ポイント微減。個人視聴率は５・０％だった。

同ドラマはパラスポーツの車いすラグビーが舞台。堤が演じるのは“天才すぎる”頭脳と知識を持ち合わせた大学の准教授・伍鉄。弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていくストーリー。完全オリジナルストーリーで脚本は金沢知樹氏が担当。堤は２７年ぶりに日曜劇場で主演。

第３話。素行不良の青年・圭二郎（本田響矢）がブルズに加わったが、自己中心的な言動でチームのムードは最悪。涼（山田裕貴）は伍鉄（堤真一）への反発心から「やめる」と言い残して練習を放棄。選手たちから責められた伍鉄は、勢い余ってブルズ解散宣言をしてしまう。

ブルズはしばらく活動休止に。コーチの日野（吉瀬美智子）はラグ車のメンテナンスをしながら、涼と元ブルズの谷口（細田佳央太）、国見（安田顕）との関係を人香（有村架純）に語る。同じ頃、涼は国見に会いに行き、抱えてきた心のわだかまりをぶつける。そして、谷口に誘われてシャークの練習に参加。しかし、そこに現れた伍鉄は谷口をブルズに引き抜きに来たと言い…と展開した。