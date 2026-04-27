−−今回のアルバムのクレジットからはJINの名前が外れている。

「JINは当時ソロツアーの日程を並行しており、作業に合流した時にはすでに曲作りの相当部分が進んでいた状態だった。その後、テスト録音などアルバムの準備過程には参加したが、最終的にクレジットに含まれる形での作業には至らなかった」

−−『Body to Body』に入った「アリラン」はどう選んだのか。

「メンバーたちが直接歌うか、名唱が別途録音するかなど、さまざまな方法を非常に長く悩んだ。その過程で、プロデューサーがふさわしい音源を探していたところ、KBSの民謡大祭典の音源を見つけ、それを使うことになった」

−−韓国語の歌詞が少なすぎるという批判もある。

「情熱を注いで作った歌を、より多くの人々に届けるためだ。英語の歌詞ではない曲は、海外の放送局やラジオ局で敬遠されるケースが少なからずあった。海外のARMY（アーミー、BTSのファンダム）たちが、初期にラジオ局へ花束を送りながら「どうか曲を流してほしい」と懇願した事例はよく知られている。放送局も韓国語を差別しているというよりは、リスナーにとってより馴染みのある言語を好まざるを得ないためだったと考えている。一方で、音楽的に英語がよく馴染む場合もあった。例えば、リード曲の『SWIM』の場合も、会社とメンバー、プロデューサーたちと共に悩んだが、『スヨンヘ（水泳して）』『ヘオムチョ（泳いで）』などと表現すると、曲が持つニュアンスと合わなかった」

BTSはカムバック以降、すでに韓国国内だけで4回（光化門公演を含む）、日本で2回のコンサートを開催した。25日からは北米ツアーを開始した。パフォーマンスもまた、国内外のARMYたちの関心事だ。キム副代表は「今回のツアーコンサートは『防弾少年団の新しいチャプター』を開く場」とし、「新しい姿を見せなければ停滞するしかないという切実な思いで準備した」と語った。

−−以前に比べて群舞が減った。

「新譜の収録曲は、以前よりも各楽曲の個性が明確で、感情のラインも多様だ。それに合わせながら、メンバーそれぞれの表現力を生かす方向でアプローチした」

−−メンバーたちのスタイリングの変化も話題となっている。

「JIMINの長髪は本人のアイデアだ」

−−光化門公演当時のエピソードは。

「カムバック公演は昨年7〜8月から準備した。文化財庁の宮陵文化遺産分科委員会の承認申請が使用時期の3カ月前ほどから始まるため、あまりに早く申請することはできなかった。終盤にはメンバーRMの負傷が最大の変数だった。本来は7人が光化門を背景に歩いて登場するシーンを計画していたが、負傷などの影響で変更した。RMが座る椅子も急遽購入した」

−−ツアーコンサートの見どころの一つは「アリランの合唱」（『Body to Body』に挿入）だった。

「今回のツアーを象徴するシーンの一つだった。高陽（コヤン）に続き、海外ツアーの最初の都市である日本の東京ドームでも、11万人余りの観客が一緒に『アリラン』を歌った。メンバーたちも印象的だったと話している」