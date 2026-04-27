命を見つめる劇場体験！ 鯨椅子project「THE WINDS OF GOD」

記事ポイント 鯨椅子projectが舞台『THE WINDS OF GOD』を2026年8月に東京・大阪で上演男性メインキャスト、特攻隊員役、女性メインキャスト、女性アンサンブルなどを募集応募締切は2026年5月1日(金)23:59、参加費無料のキャストオーディション 鯨椅子projectが舞台『THE WINDS OF GOD』を2026年8月に東京・大阪で上演男性メインキャスト、特攻隊員役、女性メインキャスト、女性アンサンブルなどを募集応募締切は2026年5月1日(金)23:59、参加費無料のキャストオーディション

奈良を拠点に演劇制作を行う「鯨椅子project」が、舞台『THE WINDS OF GOD』のキャストオーディションを開催。

今井雅之氏が生涯をかけて演じ続けた代表作を、2026年8月に東京・大阪で上演します。

戦後81年の今、舞台上に立ち上がる若者たちの言葉と息づかいを通して、「命の尊さ」を問い直す作品です。

鯨椅子project「THE WINDS OF GOD」





作品名：THE WINDS OF GOD上演時期：2026年8月東京公演：2026年8月22日(土)・23日(日)大阪公演：2026年8月28日(金)〜30日(日)東京会場：インディペンデントシアターOji大阪会場：インディペンデントシアター2nd応募締切：2026年5月1日(金)23:59オーディション・ワークショップ参加費：無料（交通費自己負担）

『THE WINDS OF GOD』は、元自衛官で俳優の今井雅之氏が1988年の初演以来、演じ続けた代表作。

文化庁芸術祭賞三部門受賞、ニューヨーク公演成功など、国内外で評価を重ねてきた舞台作品です。

昭和20年8月の特攻隊基地を舞台に、友情、輪廻転生、平和への祈りを描く物語。

客席へまっすぐ届く台詞、張り詰めた空気、静けさの奥にある命の重みが軸になります。

東京・大阪公演





東京公演日程：2026年8月22日(土)・23日(日)東京会場：インディペンデントシアターOji大阪公演日程：2026年8月28日(金)〜30日(日)大阪会場：インディペンデントシアター2nd公演・稽古詳細：

上演は東京と大阪の2都市で実施。

小劇場ならではの近い距離感のなか、俳優の声、足音、沈黙まで客席へ届く構成です。

2026年という時代に、戦争の記憶と現代をつなぐ舞台。

キャストオーディション





応募締切：2026年5月1日(金)23:59応募フォーム：男性メインキャスト：20代前半相当男性キャスト：特攻隊員役、10代後半〜20代前半男性キャスト：山田分隊長、30代相当女性メインキャスト：18〜20代前半女性アンサンブル：6名程度

募集される男性メインキャストは、田代誠（岸田守中尉）と袋金太（福元貴志少尉）の2役。

特攻隊員役として、寺川中尉、松嶋少尉、山本少尉も募集されます。

女性メインキャストは、福元の許嫁であり現代の妊婦でもある千穂役。

女性アンサンブルは6名程度で、身体表現（ムーブメント）を担う重要ポジションです。

物語のあらすじ





物語の主人公は、売れない漫才師コンビの田代誠と袋金太。

自転車事故をきっかけに、2人は昭和20年8月の特攻隊基地へタイムスリップします。

岸田中尉と福元少尉として転生した2人が目にする、特攻隊員たちの日常と仲間の死。

笑いを背負って生きてきた青年たちが、戦争の現実と向き合う濃密な時間です。

金太は「祖母を守るため」に特攻を志願し、田代も運命を受け入れて共に出撃。

一年後、現代に戻った田代は金太の死を胸に刻み、再び漫才師として歩む決意を固めます。

稽古と待遇





稽古期間：2026年6月〜8月稽古場所：大阪市内の公民館を想定稽古回数：2ヶ月間で計30回程度平日稽古：19:00〜22:00予定土日稽古：13:00〜22:00予定チケットノルマ：なしチケットバック：1枚販売につき500円本番移動・宿泊費用サポート：関東・関西の相互遠方対象であり

稽古はパートごとの分割稽古を予定。

全員全日出席を義務付けるものではなく、自身の担当パートの稽古参加が必須となります。

本番日および各本番前日を想定した場当たり日は、全員全日参加必須。

18歳未満の方は、保護者の出演許可が必要です。

出演決定後の自己都合による降板については、代役手配や宣伝物の刷り直しなどに伴い、過失による降板時に実損分の負担が発生する場合があります。

今井雅之氏夫人の今井協子さんは、初演から38年を経ても作品の魂が時を超えて心に響くとコメント。

戦争の記憶が薄れつつある今、舞台という生身の表現で問いかける平和への祈り。

応募や問い合わせは、公式リンクおよび応募フォームから受け付けられています。

鯨椅子projectによる舞台『THE WINDS OF GOD』キャストオーディションの紹介でした。

よくある質問

Q. 応募締切はいつですか？

A. 2026年5月1日(金)23:59です。

Q. 公演はどこで行われますか？

A. 東京公演はインディペンデントシアターOji、大阪公演はインディペンデントシアター2ndで行われます。

Q. オーディション参加費はかかりますか？

A. オーディション・ワークショップ参加費は無料で、交通費は自己負担です。

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