「かわいい」第3子妊娠中で自宅出産公表の本仮屋リイナがふっくらおなかの最新ショット 撮影は姉・ユイカ
第3子を妊娠中のフリーアナウンサー・本仮屋リイナ（35）が27日までに自身のインスタグラムを更新。ふっくらおなかの最新ショットを披露した。
「『もっと写真残しておいた方がいいよ！！！』と、私より張り切って写真を撮ってくれる姉」と書き出すと、チェックのノースリーブワンピース姿で愛犬を連れて歩く自身のショットや、室内でおなかに手をやり笑顔を見せるショットをアップ。
「昨日の投稿の写真も、この投稿写真も」といずれも姉で女優の本仮屋ユイカの撮影であるとし、「自分の意思と関係なく、ぐにゅぐにゅうごきまわる胎動を感じられるのも、もう残り少し。たとえ蹴られた場所が膀胱で、激痛だったとしても、この感覚をちゃんと覚えていたい」とつづった。
リイナの投稿に、フォロワーからは「かわいい 出産までもう少し、妊婦生活を楽しんでね！出産がんばれー！」「リイナさんの笑顔を見ていると、お腹の中の赤ちゃんも幸せな気持ちなんじゃないかなと思います」といった反響が寄せられている。
リイナは大学卒業後、2013年に東海テレビ放送入社。「スイッチ!」などにレギュラー出演し、16年5月に結婚。同年12月末で同社を退社。翌17年2月に第1子男児、19年5月に第2子女児を出産。昨年12月30日に第3子妊娠を公表した。
前投稿では今回の出産は自宅で行うことに決めたと明かしていた。