第3子を妊娠中のフリーアナウンサー・本仮屋リイナ（35）が27日までに自身のインスタグラムを更新。ふっくらおなかの最新ショットを披露した。

「『もっと写真残しておいた方がいいよ！！！』と、私より張り切って写真を撮ってくれる姉」と書き出すと、チェックのノースリーブワンピース姿で愛犬を連れて歩く自身のショットや、室内でおなかに手をやり笑顔を見せるショットをアップ。

「昨日の投稿の写真も、この投稿写真も」といずれも姉で女優の本仮屋ユイカの撮影であるとし、「自分の意思と関係なく、ぐにゅぐにゅうごきまわる胎動を感じられるのも、もう残り少し。たとえ蹴られた場所が膀胱で、激痛だったとしても、この感覚をちゃんと覚えていたい」とつづった。

リイナの投稿に、フォロワーからは「かわいい 出産までもう少し、妊婦生活を楽しんでね！出産がんばれー！」「リイナさんの笑顔を見ていると、お腹の中の赤ちゃんも幸せな気持ちなんじゃないかなと思います」といった反響が寄せられている。

リイナは大学卒業後、2013年に東海テレビ放送入社。「スイッチ!」などにレギュラー出演し、16年5月に結婚。同年12月末で同社を退社。翌17年2月に第1子男児、19年5月に第2子女児を出産。昨年12月30日に第3子妊娠を公表した。

前投稿では今回の出産は自宅で行うことに決めたと明かしていた。