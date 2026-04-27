「求めてたのはこのサイズ！」かゆい所に手が届く♡100均のお手入れグッズ

少量の水分を持ち歩くのに便利なミニボトル。持ち歩きに便利な一方で、洗うのが難しく、キレイを保つのが大変でした…。そこでおすすめしたいのが、ダイソーのミニサイズのボトル洗いスポンジ。まさにこのサイズが欲しかった！というスリムな大きさで、お手入れがグッとしやすくなりますよ。早速チェックしていきましょう♪

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商品情報

商品名：ミニボトル洗いスポンジ

価格：￥110（税込）

対応サイズ（約）：口径33mmまで

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4956810238590

このサイズ感待ってました！ダイソーで見つけたミニサイズのボトル洗いスポンジ

小さいバッグの日や、ちょっとした水分補給に便利なミニサイズのボトル。便利な一方で、通常サイズのボトル洗いスポンジでは入らず、悩んでいました。

そこで出会ったのが、ダイソーのキッチン消耗品売り場で売られていた『ミニボトル洗いスポンジ』。なんと口径33mmまでのボトルに対応した、小さいサイズのボトル洗いスポンジなんです！

一度使ったら手放せない！ダイソーの『ミニボトル洗いスポンジ』

写真のようなボトルにはもちろん、口の狭いくびれ型のボトルにもスッと入るスリム設計でお手入れがラクラク。

柄の部分が細長く、適度にしなりがあるのでボトルの底までしっかりとこすり洗いができます。

スポンジはお花のように広がっているデザイン。

くるくるとすることで、広い面も細かいところもキレイにすることができました！

注意点としては、素材がポリウレタンフォームのため、塩素系・酸素系の漂白剤や、d-リモネンを含む洗剤を使用すると劣化が早まる可能性があります。そのため、中性洗剤を使用するのがおすすめです。

やわらかいスポンジなので、お気に入りのボトルを傷つけずにお手入れできるのがうれしいポイント！110円（税込）とお安いので、手軽に導入できるのも助かりますね。

今回はダイソーで購入した『ミニボトル洗いスポンジ』をご紹介しました。ボトルスポンジはかさばりがちですが、これならスリムでコンパクトなのでスマートに収納が可能。フックで吊るして水切りや収納も可能です。

ミニボトル愛用者はもちろん、コンパクトなお手入れグッズを探していた方にもおすすめです。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。