「求めてた機能全部入りじゃん！」小さくたたんで大きく使える賢い100均ハンガー
靴のお手入れで大変なのが、水切りと乾燥。なかなか乾かなくて、必要な時に履けなかったということありませんか？そこでぜひ手に取ってほしいのが、ダイソーのシューズハンガー。使わないときはコンパクトに、干すときは効率的に干せる形になってくれるスグレモノなんです。これは買わない手はないですよ！
商品名：折り畳みシューズハンガー
商品情報
商品名：折り畳みシューズハンガー
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：折り畳み時 7×30×2cm／展開時 28×30×2cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480657066
こういうの待ってました！ダイソーで見つけたシューズ用ハンガー
靴を洗ったあとに困るのが、干し場所。シューズハンガーは便利ですが、どれもサイズが大きくかさばるのが気になっていました。
そこで出会ったのが、ダイソーの『折り畳みシューズハンガー』。その名の通り使わないときは、コンパクトな状態に折り畳めるんです！
使うときは靴を支えるパーツをサイドに開くだけ。面倒な手間もありませんよ！
ハの字型で効率的に乾かせる！痒い所に手が届くピンチ付き
展開するとこんな感じ！靴を干すとハの字型になるような作りなので、靴の中に空気が通りやすいのがポイント。水分も下に流れるようになるので、水切りもしっかりとされます。
また、バー自体に長さがあるので大きめのスニーカーでも安定感がありますよ。
さらにうれしいのがこのピンチ！外した靴ひもや、洗った中敷きなどをまとめて干すことができるんです。
あれこれ道具を出す必要がなく、これ一つですべてを管理できるのは助かりますね！
今回はダイソーで購入した『折り畳みシューズハンガー』をご紹介しました。収納時はシュッとした1本の棒状になるので、ちょっとした隙間に収納可能。
干すときも省スペースで、必要なものをすべて干せるのでひとつあると便利。室内履きやスポーツ用の靴などをよく洗うという方におすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。