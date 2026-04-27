100均でついに出会ってしまった…！「まさに理想形♡」コンパクトさも妥協しない時短ブラシ
商品情報
商品名：髪が乾きやすいピンヘアブラシ
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：16×5cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4947879024170
効率よく髪を乾かせる！セリアの『髪が乾きやすいピンヘアブラシ』
ヘアブラシの種類が豊富なセリアで、またしても気になるアイテムを発見しました！
それが、この『髪が乾きやすいピンヘアブラシ』。その名の通り、髪の毛を乾かす際に使うことで、より乾きやすくなるヘアブラシです。
8の字型がヘアブラシには珍しい形だなと思って、試しに購入してみました！
サイズは約16×5cmと小ぶりながら、本体に絶妙なカーブがついているのがポイント。頭の丸みにピタッとフィットしてくれます。
そのため、小さなアクションで広範囲を効率よく梳かすことができます。
風を通しやすい設計なのも見逃せないポイント。ブラシの土台に大きな隙間がある構造になっています。
これによって、ドライヤーの風が遮られることなく髪の奥まで届きやすくなります。
ピンは1本1本が細めで、密集しすぎず隙間があるため通気性も抜群です。
また、かなり柔らかくしなりがあり、先端には小さなボールも付いています。デリケートな濡れ髪や頭皮を傷つけず、心地よい刺激を与えてくれますよ。
ドライヤーの時間を時短できる◎ダメージが気になる方にも！
梳かしながら乾かすだけで、水分が効率よく飛ばされ、ドライヤーの時間をグッと短縮。忙しい時も手早くドライできるので助かります。
熱ダメージを抑えることにもつながり、髪の毛のダメージが気になる方にも嬉しいです！
ポーチにすっぽり収まるサイズ感なのもお気に入り！お風呂上がりだけでなく、ジムやスパ、旅行先での時短ケアにも最適です。
プラスチック製なので、整髪料がついたり汚れたりしても、丸ごと水洗いが可能なのも高評価ポイント。乾きも早いため、常に衛生的に保てます。
今回は、セリアの『髪が乾きやすいピンヘアブラシ』をご紹介しました。
コンパクトさは外せないけど、使い心地は妥協したくない！という方におすすめです。ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。