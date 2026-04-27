100均でついに出会ってしまった…！「まさに理想形♡」コンパクトさも妥協しない時短ブラシ

ヘアドライの際に使うことで、髪の毛が乾きやすくなるヘアブラシ。時短できるのは嬉しいのですが、サイズがちょっと大きいなと思うこともありました。そんなことを思いながらセリアをパトロールしていると、珍しい8の字型のヘアブラシを発見。髪の毛が乾きやすいだけでなく、コンパクトサイズで持ち運びにも便利です！

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商品情報

商品名：髪が乾きやすいピンヘアブラシ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：16×5cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4947879024170

効率よく髪を乾かせる！セリアの『髪が乾きやすいピンヘアブラシ』

ヘアブラシの種類が豊富なセリアで、またしても気になるアイテムを発見しました！

それが、この『髪が乾きやすいピンヘアブラシ』。その名の通り、髪の毛を乾かす際に使うことで、より乾きやすくなるヘアブラシです。

8の字型がヘアブラシには珍しい形だなと思って、試しに購入してみました！

サイズは約16×5cmと小ぶりながら、本体に絶妙なカーブがついているのがポイント。頭の丸みにピタッとフィットしてくれます。

そのため、小さなアクションで広範囲を効率よく梳かすことができます。

風を通しやすい設計なのも見逃せないポイント。ブラシの土台に大きな隙間がある構造になっています。

これによって、ドライヤーの風が遮られることなく髪の奥まで届きやすくなります。

ピンは1本1本が細めで、密集しすぎず隙間があるため通気性も抜群です。

また、かなり柔らかくしなりがあり、先端には小さなボールも付いています。デリケートな濡れ髪や頭皮を傷つけず、心地よい刺激を与えてくれますよ。

ドライヤーの時間を時短できる◎ダメージが気になる方にも！

梳かしながら乾かすだけで、水分が効率よく飛ばされ、ドライヤーの時間をグッと短縮。忙しい時も手早くドライできるので助かります。

熱ダメージを抑えることにもつながり、髪の毛のダメージが気になる方にも嬉しいです！

ポーチにすっぽり収まるサイズ感なのもお気に入り！お風呂上がりだけでなく、ジムやスパ、旅行先での時短ケアにも最適です。

プラスチック製なので、整髪料がついたり汚れたりしても、丸ごと水洗いが可能なのも高評価ポイント。乾きも早いため、常に衛生的に保てます。

今回は、セリアの『髪が乾きやすいピンヘアブラシ』をご紹介しました。

コンパクトさは外せないけど、使い心地は妥協したくない！という方におすすめです。ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。