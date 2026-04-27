なんで私がプロ野球選手に⁉︎

阪神・湯浅京己（中編）

前編：マネージャー転身から始まった阪神・湯浅京己の波乱万丈すぎる野球人生＞＞

聖光学院監督の斎藤智也は、湯浅京己の投球練習を初めて見た時の衝撃が忘れられないという。

「ずっとマネージャーをやっていて、トレーニングをしていないんだから、選手としての貯金はまったくのゼロでしょう。でも、いきなりとてつもないボールを投げていたもんね。フィジカル、体力、スピード、バネ、全部トップレベル。もともと持っていたものなんだろうね。プロになった今と比べても、筋力がついたところ以外はフォームもほとんど一緒だったと思います」

それまでマネージャーとして裏方仕事をしていた湯浅が、高校２年秋になってブルペンに入り、目の覚めるようなボールを投げていた。聖光学院には歳内宏明（元阪神ほか）のように甲子園で活躍した投手もいたが、斎藤は「潜在能力は今まで見てきたなかで一番」と直感した。



聖光学院時代の湯浅京己 photo by Nikkan sports





【内野手から投手に転向した理由】

そもそも、湯浅はなぜ内野手から投手に転向したのか。当時の決断の理由を本人に聞いてみた。

「入学する時もピッチャーをやるか迷っていたんです。復帰する時点で、高校野球ができるのは残り半年くらいしかない。そう考えると、後悔しないほうを選びたいと思いました。それがピッチャーだったんです」

リハビリの段階で、不思議と手応えがあった。ネットスローをしていても、「中学時代とは感覚が違う」と感じていたという。

「謎の自信がありましたね。『やれるだろうな』って。もともと成長期が遅かったので、体が大きくなって力がついてきた感じがありましたから」

ただし、監督の斎藤を驚かせた裏側には、知られざる準備段階があった。コーチの岩永圭司と二人三脚でフォーム矯正に取り組んでいたのだ。

岩永は「僕が教えたことがよかったのかはわかりませんが」と前置きしつつ、当時を振り返った。

「当初は少しガチャガチャとした投げ方で、エネルギーが分散している印象がありました。それを削ぎ落して、エネルギーがキャッチャーに向かって一直線になるよう取り組みました。当時のウチにはまとまったタイプのピッチャーが多くて、湯浅のような馬力があるタイプは珍しかったんです。めちゃくちゃワクワク感がありました」

すでに中心投手の地位を築いていた前田秀紀は、「いつも岩永さんがつきっきりで湯浅を見ていたイメージがあります」と証言する。

「野手投げという感じではなくて、最初からふつうのピッチャーのような形で投げていました。動きにしなりがあって、ボールの質がすごくよかったです」

【高校３年春の県大会で初のベンチ入り】

湯浅は水を得た魚のように、野球に打ち込んだ。その姿を見て、コーチの岩永は「こいつは本当に野球が好きなんやな」と実感したという。

「野球ができない時間が長すぎたせいか、めちゃくちゃ楽しそうに野球をやっていました。自主練習の時間も、仲間のロングティーのボール拾いすら楽しそうで。『やっと野球ができるようになってよかったな』と思ったのと同時に、『もう１回ケガをしたら終わりやから、慎重に見守らないと』とも思いました」

高校３年春の県大会では、初めてベンチ入りを果たした。５月22日、あいづ球場で行なわれた春季福島大会の決勝・いわき光洋戦で湯浅は先発マウンドに上がっている。序盤から聖光学院の打線が爆発したこともあり、湯浅は余裕を持ってマウンドに上がることができたという。

「オリックスに入った園部（佳太／現オイシックス新潟）に、ホームランを打たれたのはよく覚えています。ピッチングの手応えはそんなになくて、ふつうでしたね。それよりも高校で初めて打席に入れて楽しかったです。送りバントを決めた記憶があります」

試合中盤には、２番手として前田がリリーフのマウンドに上がった。残りイニングを前田が無失点に抑え、聖光学院が18対３で大勝した。前田は「湯浅とふたりで１試合を投げきったのは、この試合が最初で最後でした」と振り返る。

同年の聖光学院は湯浅と前田以外にも、齋藤郁也（現バイタルネット）、平野サビィ、堀田陸斗と例年以上に投手層が厚かった。前田が「５人とも同じくらいの実力があった」と語る一方、湯浅は「ふつうにやれば負けないだろう」と自信を持っていた。

夏の福島大会も安定した戦いぶりで、聖光学院は優勝する。11年連続となる甲子園出場をつかみ取った。だが、ここから監督の斎藤は大きな決断を迫られることになる。当時の甲子園のベンチ入りメンバーは18人。つまり、地方大会でベンチ入りしたメンバーのなかから２人を外さなければならなかった。

【メンバー外も甲子園練習で圧巻の投球】

斎藤はここで湯浅をベンチから外すことに決めた。

「ほかの代なら100パーセント（ベンチに）入っていたでしょう。ほかの４人の実績に比べると、湯浅は体がついてこないんだろうなと。あとは甲子園になると、140キロ台中盤のスピードでも、三振はバタバタ取れない。ファウルが増えて球数が増えると、高めに抜けるクセがある湯浅はフォアボールが増える恐れがあった。完成度と負けにくさを考えて、湯浅を外すことにしたんです」

湯浅にとっては、非情な通告だった。

日頃は仲間内で「やさしい」と評されていたが、その内心では強烈な負けん気を燃やしていた。ベンチ入りメンバーから漏れた直後、湯浅はコーチの岩永にこう告げている。

「ベンチから外したことを絶対に後悔させてやるんで、見ていてください」

負け惜しみには聞こえなかった。岩永はこの時の湯浅を克明に記憶している。

「もちろん悔しさもあるんでしょうけど、前を向いて『やってやるぞ！』という思いがあふれていました。『こいつは絶対にやる男やな』という期待感しかなかったですね」

甲子園での初戦を控え、チームは甲子園球場で練習を行なった。湯浅は背番号のないユニフォームを身にまとい、ヘッドギアを装着して甲子園のマウンドに立った。シート打撃の打撃投手に任命されたからだ。

湯浅は鬱屈した感情をボールに込めた。聖光学院のレギュラーを相手に、ほとんどヒット性の打球を打たれなかった。見守っていたメディアからは、「なぜこの投手がベンチ外なんだ？」という声も上がった。

シート打撃を終えると、斎藤が湯浅にこう告げた。

「おまえをベンチに入れておけばよかったな」

ここで湯浅の甲子園は終わった。コーチの岩永は、この一件が湯浅の野球人生にとって大きな分岐点だったと見ている。

「湯浅にとっては甲子園のベンチに入れなかったことが、大きな転機になったはずです。高校野球で仕上がっていたら、そこで終わっていたかもしれない」

甲子園練習での快投は、テレビ番組でも取り上げられている。すると、湯浅は一躍、大学球界からも注目される存在になった。そして、湯浅は東京六大学の名門・早稲田大の練習会に参加することになるのだった。

つづく＞＞



湯浅京己（ゆあさ・あつき）／1999年7月17日生まれ、三重県出身。聖光学院高では、ケガのために当初マネージャーを務めていたが、のちに選手へ転向し、その潜在能力を開花させた。BCリーグ・富山を経て、2018年のドラフトで阪神から６位指名を受け入団。力強いストレートとフォークを武器に頭角を現し、22年には43ホールドを挙げて最優秀中継ぎ投手に輝いた。23年はWBC日本代表として世界一に貢献。しかし24年に胸椎黄色靱帯骨化症を発症し手術を経験。それでも2025年に復帰し、再びブルペンの柱として活躍するなど、不屈の精神でキャリアを切り拓いている。