エイリアンなのにウサギって何者!? CHARGESPOT初の公式キャラクター「チャポポ」登場の舞台裏を開発者に聞いた

エイリアンなのにウサギって何者!? CHARGESPOT初の公式キャラクター「チャポポ」登場の舞台裏を開発者に聞いた