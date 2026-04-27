【書評】『超改訂版 すみません、金利ってなんですか？』／小林義崇・著／サンマーク出版／1650円

【評者】加谷珪一（経済評論家）

お金のことにまったくといってよいほど知識がない若手編集者が、国税庁出身で金融に詳しいライターである著者に、お金に関するストレートな疑問をぶつけるというスタイルの本。6年前に出版されたものだが、近年、著しく進むインフレや金利上昇を受けて、内容をアップデートした改訂版が本書である。お金に関する環境が激変している今こそ、むしろ読む価値があるかもしれない。

タイトルを見て分かるように「金利ってなんですか？」という質問の前に「すみません」というセリフが来ている。だが、本当は「すみません」のセリフは必要ない。なぜなら、多少、お金に詳しい人であっても、金利というものが一体どういうものなのか、しっかり説明できる人はごく稀だからである。金利について他人に質問する際にへりくだる必要はまったくないのだ。逆に言えば、金利について分かりやすく、理路整然と説明できる人はホンモノと思ってよい。

本書は序章において、重要な金利の仕組みについてしっかり解説しており、この部分だけでも本書を買って読む価値がある。その後は、源泉徴収や公的年金など公務員出身者ならではの制度に関する解説と、銀行の使い方、保険のかけ方など、いわゆるお金に関する解説が続く。経済評論家という私自身の経験から言わせてもらえば、お金に関する知識や知見というのは、各種制度に対する理解と表裏一体の関係にある。いくらお金のことに詳しくても制度について無知であれば、実生活においてはほとんど意味をなさない。その意味で、両者をバランスよく解説している本書はまさに教科書的といえるだろう。

ちなみに各章の末尾などには、コラムという形で「ドラッグストアの領収書で節税」「投資と融資の違い」など生活に役立つ読み物があり、ここをサラっと見るだけでも勉強になると思う。

※週刊ポスト2026年5月8･15日号