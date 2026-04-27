【書評】『中立という選択肢 エーモン・デ・ヴァレラとアイルランドの第二次世界大戦』／小関 隆・著／人文書院／2750円

【評者】辻田真佐憲（近現代史研究者）

中立という言葉はときに甘美に響く。現在のような国際情勢にあってはなおさらだ。われわれは世界の紛争から距離を置き、平和と繁栄を享受できないのか。

本書は、第二次世界大戦中に中立を貫いたアイルランド（当時の国号はエール）と、その首相デ・ヴァレラの決断をテーマとしている。大国の動向に目が向きがちな時期に、ユニークな視点をもたらす一冊だ。

当時のヨーロッパで中立を維持できたのは、同国とスウェーデン、スイス、スペイン、ポルトガルの五カ国にすぎなかった。なかでもアイルランドは英国に隣接し、英連邦の加盟国だった。

にもかかわらず中立を選んだのは、独立戦争を経て間もない若い国家だったからだ。憲法上はすでに主権国家を名乗っていたため、旧宗主国である英国の参戦圧力に屈せず、独立の実態を示さなければならなかった。

幸い、アイルランドは自給自足の程度が大きかった。そのため、大戦中に英国から経済制裁を受けながらも食糧が枯渇するようなことはなく、比較的平穏な日常を守ることができた。

もっとも、代償もなかったわけではない。英独の航空戦「バトル・オブ・ブリテン」は、親英的に聞こえる恐れがあるとして「南イングランドおよび海峡上空の航空戦」と言い換えられるなど、中立をアピールするために厳しい言論統制が敷かれた。

またユダヤ人難民の保護にも消極的で、大戦末期にヒトラーが自決したときはデ・ヴァレラ首相が私的に弔意を示した。これも中立を印象付けるためだったが、国際的には批判を招いた。

本書を読み進めるほど、中立という言葉の甘美さが剥ぎ取られていく。結局は、主権国家として何を守るべきかという問いに行き着く。独立か、平和か、経済的な繁栄か、それとも言論の自由か。その選択の重さこそ、われわれが歴史を通じて向き合うべきものなのだろう。

※週刊ポスト2026年5月8･15日号