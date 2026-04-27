By ttt.×本田翼が贈る2周年Tシャツ登場！主役級デザインに注目

本田翼がフルプロデュースするビューティーブランド「By ttt.」が、ブランド2周年を記念した特別なアパレルアイテムを発売。シンプルでありながら印象に残るデザインと、毎日着たくなる快適な着心地を兼ね備えたTシャツは、今の気分にぴったりの一枚です。日常にさりげなく寄り添いながらも、自分らしさを引き立ててくれる新作アイテムの魅力をたっぷりご紹介します♡

本田翼の想いが詰まったデザイン

ブランドプロデューサーである本田翼自らがデザインを手がけた「Original ttt. Tee」は、シンプルながらも印象に残る仕上がり。

フロントには手書きロゴをさりげなく配置し、バックには2周年を記念した大胆なメッセージをオン。

主張しすぎないのにしっかりと存在感を放つデザインは、カジュアルにもモードにも馴染み、コーディネートの主役として活躍します。さっと着るだけでスタイリングが決まる一枚です。

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毎日着たくなる快適な着心地

素材にはコットン100％を採用し、肌あたりの良さと通気性を両立。さらに首元のタグをあえてなくすことで、チクチク感のないストレスフリーな着心地を実現しています。

長時間の着用でも快適に過ごせるため、デイリーウェアとして重宝すること間違いなし。忙しい日常でも自然体でいられる、そんな優しさが詰まった一着です。

ユニセックスで楽しめる万能Tシャツ

By ttt. Original ttt. Tee

価格：6,500円（税込）

カラーはホワイトとブラックの2色展開で、どんなスタイルにも合わせやすいのが魅力。サイズはユニセックス仕様で1・2の2サイズを用意しており、好みのシルエットで着こなしが楽しめます。

シンプルだからこそ、自分らしいスタイリングが広がる万能アイテムです。

カラー：ホワイト／ブラック（サイズ：1（着丈66cm／身幅50cm／袖丈20cm）／2（着丈72cm／身幅56cm／袖丈22cm））

販売：公式オンラインストア（受注販売）

日常を彩る“特別な一枚”を♡

2周年という節目に登場した今回のTシャツは、デザイン性と着心地を両立した“長く愛せる一枚”。気取らず着られるのに、どこか特別感を感じられるのが魅力です。

日常のコーディネートにさりげなく華を添えながら、自分らしいスタイルを楽しめる存在に。今だけの限定アイテムだからこそ、この機会にぜひチェックしてみてください♪