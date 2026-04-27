メジャーVのネリー・コルダは高額2.1億円超の賞金をゲット！ トップ10逃した日本勢も報酬は“大”
＜シェブロン選手権 最終日◇26日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞今季メジャー初戦は、ネリー・コルダ（米国）の大会2勝目で幕を閉じた。この勝利でメジャー通算は3勝目で、ツアー通算勝利数も17に伸ばし、世界ランク1位への復帰も確実。これに加え総額900万ドル（約14億2800万円）が懸かったビッグタイトルを獲得し、135万ドル（約2億1460万円）の優勝賞金も手にした。
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今季5戦に出場し優勝2度、2位が3度とバツグンの成績を残すコルダは、これで賞金ランキングでも246万8718ドル（約3億9252万円）として1位に浮上。未勝利だった昨年の悔しさを晴らすような活躍を続けている。2位のイン・ルオニン（中国）とパティ・タバタナキト（タイ）も、66万9859ドル（約1億650万円）ずつを分け合った。日本勢は12位の勝みなみと竹田麗央が11万9311ドル（約1897万円）を獲得。21位だった山下美夢有、岩井明愛も8万6085ドル（1368万円）と高額賞金を積み上げた。27位の馬場咲希も6万6922ドル（約1064万円）と、日本円換算で1000万円超の報酬を得た。以下、38位タイの吉田優利、原英莉花、神谷そらは4万4296ドル（約704万円）、49位タイの古江彩佳は3万1117ドル（約494万円）、59位タイだった西郷真央、笹生優花は2万2602ドル(359万円)を獲得した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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今季5戦に出場し優勝2度、2位が3度とバツグンの成績を残すコルダは、これで賞金ランキングでも246万8718ドル（約3億9252万円）として1位に浮上。未勝利だった昨年の悔しさを晴らすような活躍を続けている。2位のイン・ルオニン（中国）とパティ・タバタナキト（タイ）も、66万9859ドル（約1億650万円）ずつを分け合った。日本勢は12位の勝みなみと竹田麗央が11万9311ドル（約1897万円）を獲得。21位だった山下美夢有、岩井明愛も8万6085ドル（1368万円）と高額賞金を積み上げた。27位の馬場咲希も6万6922ドル（約1064万円）と、日本円換算で1000万円超の報酬を得た。以下、38位タイの吉田優利、原英莉花、神谷そらは4万4296ドル（約704万円）、49位タイの古江彩佳は3万1117ドル（約494万円）、59位タイだった西郷真央、笹生優花は2万2602ドル(359万円)を獲得した。
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