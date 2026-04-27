免疫力UPの為にウォーキングを勧める4つの理由とは！？【免疫力の話】

ウォーキングを勧める４つの理由

スリムで健康な体を維持し、若々しさを保つために毎日の適度な運動は欠かせないものです。しかし、定期的にトレーニングジムに通ったり、新しくスポーツを始めたりするのはお金も時間もかかるため、なかなか簡単にはできませんよね。

元々あまり運動が得意じゃない、他人といっしょに運動するのは恥ずかしいという人ならなおさらです。そんな人にぜひオススメしたい運動がウォーキング。周囲の目を気にせず、いつでも気軽に始められるウォーキングは、もっとも身近で効率的な有酸素運動のひとつとして人気を集めています。

ウォーキングといっても「ただ歩く」のではなく、普段より少し早めの「せかせか歩き」を意識することが大事。

同時に腕も大きく前後に振りながら歩くことで、全身を使った効率的な有酸素運動ができます。歩くペースは少し息が弾むくらいがベスト。目安として男性は１日９０００～１万歩、女性なら８０００～９０００歩を目標にするといいでしょう。

毎日ウォーキングを続けることで、おもに下半身の筋力アップや引き締め、血流量の増加による心肺機能の強化、脳機能の活性化といった効果が期待できます。また、ウォーキングと並行して高カロリーな食事や間食を控えることで、効率的なダイエットも可能です。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 免疫力の話』