◆ベルギーリーグ ▽プレーオフ１第５節 メヘレン１―４シントトロイデン（２６日、ＡＦＡＳスタディオン）

ベルギー１部シントトロイデンはプレーオフ（ＰＯ）１の第５節でメヘレンと対戦し、４―１で快勝した。

敵地での一戦にはＧＫ小久保玲央ブライアン、ＤＦ谷口彰悟、ＭＦ山本理仁、ＭＦ伊藤涼太郎、ＭＦ松沢海斗、ＦＷ後藤啓介の日本人６選手が先発。シントトロイデンは前半２６分に先制点を許したが、同４４分に伊藤のアシストから同点に追いつくと、後半４分には後藤のアシストから勝ち越し点を奪う。さらに１８分のゴールでリードを広げ、同３０分に伊藤が左からの浮き球クロスを右足で合わせて試合を決める今季９点目をマークした。

これでチームはＰＯ１初連勝を飾り、３位をキープ。２位との勝ち点差「８」で残り５試合を戦う。伊藤は「完璧な試合とは言えなかったですけど、プレーオフ１において勝つことがすごく大事ですし、今日の勝ち点３はすごいでかい。（ＰＯ１の前半戦は）タフなゲーム、手強い相手でしたけど、まだまだもう一周続くので、まだまだ自分たちがチャンピオンズリーグ（ＣＬ）に出ることを諦めていないので、本当に残り５試合ですけど、チーム一丸となって、さらにもっと高い強度で戦いたいなと思います」と話した。

２位以上に入ると欧州最高峰の欧州ＣＬ出場となり、３位に入った場合、ＵＥＦＡヨーロッパリーグまたはＵＥＦＡヨーロッパ・カンファレンスリーグ予選２回戦（ベルギー杯の結果により変動）の権利を獲得する。