◇ナ・リーグ ドジャース6−０カブス（2026年4月26日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が26日（日本時間27日）、本拠でのカブス戦に「1番・DH」で先発出場。相手先発・今永昇太投手（32）から2安打を放つと、7回の第4打席では12試合60打席ぶりとなる6号本塁打をマーク。今季初の1試合3安打の固め打ちで連勝に貢献し、チームは首位に返り咲いた。

今永との日本選手対決は初回に四球を選んで出塁すると、2回の第2打席で右前打、5回の第3打席も右翼線二塁打と2打数2安打だった。

さらに、5−0で迎えた7回の第4打席は相手2番手左腕・ミルナーの初球、シンカーを逆方向の左中間スタンドに運んだ。打った瞬間に本塁打を確信した様子で、歩きながら打球を見届けた。ダイヤモンドを一周する際には、前日から出塁するたびに送っていた右翼手・鈴木への合図も忘れなかった。

この本塁打は打球速度109.8マイル（約176.7キロ）、打球飛距離382フィート（約116.4メートル）、打球角度28度を計測した。

打線は初回に今永から3点を奪うと、大谷の6号本塁打による追加点もあり7安打で6得点。投げては先発・ロブレスキが6回無失点の好投で先発で今季4戦4勝。チームは連勝を飾り、この日、ダイヤモンドバックスに敗れたパドレスに代わり、わずか2日でナ・リーグ西地区単独首位の座に返り咲いた。

ドジャースは27日（同28日）からドジャースタジアムでマーリンズと3連戦を行う。パドレスとは5月18日（同19日）からの敵地3連戦が今季初の直接対決となる。