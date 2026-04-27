元NHKの和久田麻由子アナウンサー（37）がメインキャスターを務める日本テレビの新報道番組「追跡取材 news LOG」（土曜後10・00）が25日にスタート。初回の平均世帯視聴率は3・8％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったことが27日、分かった。個人平均視聴率は2・1％だった。

同時間帯のTBSの安住紳一郎アナウンサーがMCを務める同局「情報7days ニュースキャスター」（土曜後10・00）の平均世帯視聴率は10・4％（個人平均視聴率6・0％）。注目の“土10エース対決”初回は「Nキャス」に軍配が上がった。

初回放送で、和久田アナは白いブラウスにロングスカートを合わせた姿で登場し、「こんばんは。『追跡取材 news LOG』和久田麻由子です。生放送でお伝えしています」と笑顔で第一声。報道局前から中継が始まり、「登場したのは日々ニュースを追いかける記者たちです。『news LOG』は取材の記録、ログをたどりながら記者の情熱や葛藤とともにニュースの真相に迫る番組です」と番組のコンセプトを紹介した。