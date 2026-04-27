「恥ずかしい！」今井美樹、夫・布袋寅泰からの“深いラブレター”に赤面「こっそり言ってほしかった（笑）」

今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる『EIGHT-JAM』。

4月26日（日）放送の同番組では、デビュー40周年を迎えた今井美樹を特集した。

【映像】今井美樹、夫・布袋寅泰からの想いに…

今回は今井美樹がスタジオ初登場。

音楽プロデューサーの武部聡志、音楽家の河野圭、シンガーの土岐麻子とともにさまざまな秘話を語った。

番組では、今井が約8年ぶりにリリースした最新オリジナル・アルバム『smile』についてもトークを展開。

そんななか、夫であり音楽プロデューサーの布袋寅泰から今井へ寄せられたメッセージが読み上げられた。

『smile』について「僕からの40周年へのお祝いのプレゼントにしたかった」と明かす布袋は、次のように綴る。

「もちろん美樹さんのアルバムだけど 僕はそばで彼女が幸せでいられるように 見守っていたつもりです。プロデューサーとか、ギタリストとか 布袋寅泰だとか関係なく、音楽を愛する同士 今井美樹が輝いている姿を見つめていたかった」

そして今井が“smile”というタイトルをつけたことに嬉しさを覚えたという布袋は「笑えない時期があったなら、それは僕の責任でもあるし いつでも笑っていてほしいから。最高のアルバムが出来て、本当に良かった!!」とメッセージを締め括った。

布袋からのメッセージに、スタジオは「いいご関係」「素晴らしい」「深いラブレターでしたね」と感激。

今井は「恥ずかしい！」「こっそり言ってほしかった（笑）」と赤面しつつ、「嬉しいです、どうもありがとうございます」と感謝すると、「布袋さんは、よく見守っていてくれました。立ち止まることにこだわっていたことを許してくれたなと思って。それが『見守っていた』という言葉に置き換わったならよかったな」と語っていた。