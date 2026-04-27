ロームが急落、デンソーが買収提案撤回と報じられる◇

ローム<6963.T>が急落している。日本経済新聞電子版は２５日、「デンソーが半導体大手ロームへの買収提案を撤回することがわかった」と報じた。記事によると、デンソー<6902.T>は半導体事業の拡大を見込み、ＴＯＢ（株式公開買い付け）を通じた買収提案を２月に出したものの、ローム側の賛同が得られなかったという。そのうえで、パワー半導体の再編はロームと東芝、三菱電機<6503.T>の連合を軸に進みそうだ、と伝えている。報道を受けデンソーは２７日、コメントを開示し、「ロームに対して行った株式取得に関する提案につき、ローム側の賛同が得られていないことは事実」としつつ、「提案を取下げることを含め検討しているが、現時点で決定した事実はない」と明らかにした。またロームは同日、デンソーの提案に関して「賛同の意向を表明していないのは事実だが、デンソーにて対応を検討されている段階だ」と表明した。ローム株についてはＴＯＢ価格を巡る思惑が後退した形となり、売りが優勢となっている。



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出所：MINKABU PRESS