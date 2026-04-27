ＳＨＯＥＩ<7839.T>が４日ぶりに反発している。前週末２４日の取引終了後に発表した３月中間期連結決算が、売上高１５０億２００万円（前年同期比３．０％増）、営業利益４４億３０００万円（同１．３％増）、純利益３１億４５００万円（同３．４％増）となり、従来予想の営業利益４０億円を上回り一転増益着地したことが好感されている。



日本と海外を合わせた販売数量は前年同期比２．３％減となったものの、そのなかで中国市場における販売が大きく伸長したことに加えて、円安効果などで単価が上昇したことが寄与した。なお、２６年９月期通期業績予想は、売上高３３９億５０００万円（前期比４．９％増）、営業利益８３億７０００万円（同５．９％減）、純利益５９億４０００万円（同６．０％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS