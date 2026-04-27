マーベラス<7844.T>が３日ぶりに反発している。前週末２４日の取引終了後に集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の３５０億円から３７９億円（前の期比３５．５％増）へ、営業利益が２０億円から２２億円（同２１．１％増）へ、純利益が１４億円から１９億円（同２．３倍）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。



コンシューマゲームで昨年６月に発売した「龍の国 ルーンファクトリー」及び９月に発売した「牧場物語 Ｌｅｔ’ｓ！風のグランドバザール」の販売が国内外で好調に推移したことに加えて、アミューズメント事業でアジア地域での事業拡大が順調に推移したことや、音楽映像事業で旧作テレビアニメの２次利用収入が拡大したことなどが要因。また、全社的なコストコントロールも奏功した。



出所：MINKABU PRESS