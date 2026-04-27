アステリア<3853.T>が３日ぶりに反発している。前週末２４日の取引終了後に、ＮＴＴデータ九州（福岡市博多区）が「Ｓｎｏｗｆｌａｋｅ ＡＩデータクラウド」を中核に構築した「熊本市データ活用基盤」のデータ連携基盤に、「ＡＳＴＥＲＩＡ Ｗａｒｐ」が採用されたと発表しており、好材料視されている。



「熊本市データ活用基盤」は庁内外のデータを横断的に活用可能とする環境構築を図ったもので、世界的に利用が拡大するクラウドデータプラットフォーム「Ｓｎｏｗｆｌａｋｅ ＡＩデータクラウド」を国内の公共団体として初めて本格導入した取り組み。「ＡＳＴＥＲＩＡ Ｗａｒｐ」は、「Ｓｎｏｗｆｌａｋｅ ＡＩデータクラウド」へのデータ収集や加工を自動化し、担当者の作業負担を大幅に削減するツールとして採用されたとしている。



出所：MINKABU PRESS