突然の視力低下はなぜ？ 『網膜中心動脈閉塞症』と他の眼疾患の違い【医師監修】

網膜中心動脈閉塞症は、血管が詰まった瞬間から網膜への酸素供給が絶たれ、ごく短時間で視力が失われます。なぜそれほど急激に視力が落ちるのか、片眼だけに症状が出やすい理由とは何か。また、似た症状が現れる網膜静脈閉塞症や網膜剥離・硝子体出血とは、どのような点で見え方や眼底所見が異なるのかについて、それぞれの特徴とともに説明します。

監修医師：

柳 靖雄（医師）

東京大学医学部卒業。その後、東京大学大学院修了、東京大学医学部眼科学教室講師、デューク・シンガポール国立大学医学部准教授、旭川医科大学眼科学教室教授を務める。現在は横浜市立大学視覚再生外科学教室客員教授、東京都葛飾区に位置する「お花茶屋眼科」院長、「DeepEyeVision株式会社」取締役。医学博士、日本眼科学会専門医。

突然の視力低下と他の眼疾患との違い

突然の視力低下は、網膜中心動脈閉塞症だけでなく、他のいくつかの緊急性を要する眼疾患でも起こりえます。しかし、症状の現れ方や性質には微妙な違いがあり、それを知ることが迅速かつ適切な対応につながります。

網膜静脈閉塞症との比較

網膜の血管が詰まる病気として、網膜静脈閉塞症（もうまくじょうみゃくへいそくしょう）も重要です。こちらは血液を心臓へ戻す静脈が詰まる病気で、同様に視力低下や視野障害を引き起こします。しかし、動脈閉塞が「供給の停止」であるのに対し、静脈閉塞は「排出の滞り」であり、病態が異なります。静脈閉塞では、血液が網膜内で行き場を失い、溢れ出すことで広範な眼底出血や網膜浮腫（むくみ）が生じます。視力低下は数時間から数日かけて徐々に進行することが多く、動脈閉塞ほどの急激さはない場合があります。眼底所見も、動脈閉塞の「網膜の蒼白化とチェリーレッドスポット」に対し、静脈閉塞は「火炎状・点状の出血が一面に広がる」という特徴的な違いがあります。治療の緊急性は、不可逆的なダメージがより早く進む動脈閉塞の方が格段に高いとされています。

網膜剥離・硝子体出血との見分け方

網膜剥離（もうまくはくり）では、視野の一部がカーテンや黒い幕で覆われるように欠けていく見え方が特徴的で、発症前に飛蚊症（ひぶんしょう：視野に黒い点や虫のようなものが浮かぶ症状）の急増や光視症（こうししょう：光がないのに閃光が見える症状）といった前駆症状を伴うことが多くあります。一方、糖尿病網膜症などが原因で起こる硝子体出血（しょうしたいしゅっけつ）では、突然視野にインクを垂らしたように、あるいは霧がかかったように赤みがかった見え方になるのが典型的です。これに対し、網膜中心動脈閉塞症では、これらの前駆症状なく、突如として視野全体が「真っ暗になる」「白っぽく何も見えなくなる」といった、より全般的で重篤な視力喪失を訴えることが多く、眼底検査での網膜の白色浮腫（はくしょくふしゅ）と中心窩のチェリーレッドスポットが決定的な診断根拠となります。

痛みのない失明が起きる理由と経過

「痛みがないのに、突然見えなくなる」--これが網膜中心動脈閉塞症の最も特徴的で、かつ危険な側面です。痛みという警告サインがないために、患者さん自身が事態の緊急性を認識しにくく、受診が遅れてしまう最大の原因となっています。

痛みを感じない理由

眼の表面にある角膜や結膜には、ゴミが入っただけでも激痛を感じるほど、痛みを感じる神経（痛覚神経）が密に分布しています。しかし、眼の奥にある網膜には、光を感じるための神経は豊富ですが、痛みを感じる神経はほとんど存在しません。そのため、血管が詰まって網膜組織が虚血に陥り、細胞が壊死していく過程でも、痛みというシグナルが脳に伝わることがないのです。その結果、「見えにくいな」「視野が暗くなったな」という視覚的な異常しか感じず、強烈な痛みを経験することはありません。急性緑内障発作などで見られる激しい眼痛や充血、頭痛といった症状を伴わないため、「疲れているだけかもしれない」「少し休めば治るだろう」と自己判断してしまい、貴重な治療のタイミングを逃すことにつながりやすいのです。

自然経過と予後について

網膜中心動脈閉塞症では、閉塞からの時間が経過すればするほど、視機能の回復は絶望的になります。前述の通り、網膜の虚血が90分以上続くと不可逆的なダメージが定着し始め、発症から数時間が経過してしまうと、視力回復はほぼ期待できないとされています。ごく稀に、詰まった塞栓子が自然に溶解したり、末梢に移動したりして血流が再開することがありますが、それでも視力予後は極めて不良です。多くの症例では、視力は光を感じる程度（光覚弁）か、目の前で手を振られてわかる程度（手動弁）にまで低下し、それが永続的な後遺症となります。

ただし、約20%の人には毛様網膜動脈という、網膜中心動脈とは別の血管が存在し、これが温存されている場合は、中心窩（最も感度の良い中心部分）の血流が保たれ、中心視力が良好に維持されることがあります。このような幸運なケースを除き、一度発症すると社会的な失明に至る可能性が非常に高い病気です。また、回復した場合でも、それは一時的な視力低下（一過性黒内障）であった可能性があり、脳梗塞の前触れであることも多いため、専門医の診察は絶対に不可欠です。

まとめ

網膜中心動脈閉塞症は、痛みのない突然の視力低下という症状の特性上、その危険性が見過ごされやすい、非常に恐ろしい眼疾患です。しかし、その本質が「眼の梗塞」であり、脳梗塞と密接に関連していることを理解すれば、取るべき行動は明確になります。早期に適切な対応を取ることで、視機能を守れる可能性がわずかながら高まり、さらに重要な全身の血管疾患の予防にも繋がります。突然の片眼の視力低下、一時的な視野の暗さを経験した方、そして全身の血管リスクを抱えている方は、日ごろからご自身の目の変化に敏感でいることが何よりも大切です。「おかしいな」と感じたら、痛みがなくても、症状が軽くても、決して自己判断せず、直ちに眼科を受診することを強く推奨します。視力は一度失われると取り戻すことが極めて難しいからこそ、早期発見と専門医による迅速な診察が、あなたの未来の「見える」を守る唯一の道です。

参考文献

日本眼科学会「網膜中心動脈閉塞症」

日本眼科学会「網膜中心静脈閉塞症」

厚生労働省「脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る診療提供体制の在り方に関する検討会」

日本脳卒中学会「脳卒中治療ガイドライン2021（改訂2025）」